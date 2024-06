Razumljivo o zakonu o dolgotrajni oskrbi

V nadaljevanju preberite:

Na Inštitutu Antona Trstenjaka so pripravili kratek, 12 strani dolg in v razumljivem jeziku napisan povzetek zakona o dolgotrajni oskrbi. Dostopen je na njihovi spletni strani. »Naš cilj je bil, da pripravimo razumljivo napisan pripomoček za ljudi, da bodo vedeli, kaj lahko od zakona pričakujejo in kakšni so koraki, da ga lahko uporabijo,« pojasni Ana Ramovš z inštituta.