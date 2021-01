Velika večina zaposlenih testirana in negativna

Nekateri raje pustili službo

Hočejo v šolo

Vzgojitelji in učitelji so danes odšli na najbolj množično hitro testiranje v državi do zdaj. Velika večina se je testiranja udeležila, nekatere bodo testirali še jutri zjutraj. Je pa sredi dneva za novo vznemirjenje poskrbel premier, ki je dejal, da odločitev o odpiranju v devetih regijah še ni dokončna predvsem zaradi novega seva koronavirusa. NIJZ in ministrstvo za izobraževanje sta se vendarle odločila, da se otroci jutri vračajo v šolske klopi.Na testiranje so pozvali okoli 26.000 vzgojiteljev in učiteljev. Po poročanju TV Slovenija so do 17. ure testirali dobrih 17.400 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, pozitivnih je bilo 244, kar je 1,4 odstotka. V veliko vrtcih in šolah niso imeli niti enega primera okužbe. Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje prepričan, da bo redno testiranje v prihodnje pokazalo, »da šole niso generator okužb«. NIJZ pa v svojem stališču piše, da če bo treba zaostriti ukrepe, »naj se najprej zapre druge možne lokacije prenosa okužbe«.Večinoma so testirali vse zaposlene. »Testiralo se je vseh sto zaposlenih v šoli in 150 v vrtcu,« je dejala, ravnateljica Osnovne šole Koper. »Ko smo dobili informacijo, da se šole odpirajo, smo se z zaposlenimi pogovorili, jim omogočili, da izrazijo svoje stališče, a smo na koncu vendarle prišli vsi do skupnega zaključka. Naša naloga je, da naredimo vse, da se otroci vrnejo v šole, saj se tja morajo vrniti,« je poudarila.V Celju so v dvorani Golovec testirali 885 zaposlenih, le štirje so bili pozitivni, testiranja pa se ni udeležilo 37 zaposlenih. Zakaj ne, ni znano. Eden od zaposlenih iz celjske OŠ Glazija, kjer delajo z otroki s posebnimi potrebami, je tokrat prišel drugič na testiranje, ker so morali to opraviti že pred tremi tedni: »Vsi smo se šli testirat. Mislim, da je največja težava preveč ukazovalen način, s katerim so nas poslali na testiranje. Tako ali tako je cilj vseh, da hodimo zdravi v službo. Ne le zdaj, ampak tudi sicer.«Da je bil prav način pošiljanja na testiranje problematičen, je dejala tudi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije: »Že na sestanku pri predsedniku vlade sem opozorila na pomembnost retorike pri pedagoških delavcih. S spodbudnim nagovorom bi bilo precej manj problemov. Primerjajo nas z zdravstvenimi delavci, ki se tudi redno testirajo. Ampak treba je vedeti, da se oni s temi postopki vsak dan srečujejo!« Kljub temu se je večina testirala, nekateri se bodo še jutri zjutraj, saj mobilnih enot danes ni bilo dovolj. Netestiranih ni veliko, še pravi Bogatajeva: »Bili so zgolj posamezni primeri. Za vsaj dva pa vem, da sta dala odpoved, ker se nista hotela testirati.«Pečan nima podatka, da bi se kaj podobnega zgodilo na katerikoli od slovenskih šol. Učitelji, ki se niso želeli testirati, k pouku ne bodo smeli, je dejal Pečan. »Gotovo gre za prekršek po zakonu o delovnih razmerjih, kakšne bodo sankcije, so mnenja različna. Ampak dvomim, da bo koga tu rešilo ustavno sodišče. Poleg pravice, ki jo ima človek glede posega v telo, imajo tudi drugi pravico živeti v zdravem okolju. Težava je, ker bi ljudje vse hoteli imeti, a ničesar ne bi dali. Še najmanj pa lastnega udobja.«V vrtcih pričakujejo od 70 od 80 odstotkov otrok, delovni čas bo večinoma krajši. Šola je za prvo triado obvezna, četudi se starši morda bojijo za zdravje otrok. Pečan poudarja, da bodo v šolah ukrepe upoštevali.Doma bodo ostali otroci goriške, posavske in jugovzhodne regije. »Ne zanikamo pandemije, a prepričani smo, da ob primerni organiziranosti obstaja način, da se otroci vrnejo v šole. To konec koncev dokazujejo tudi primeri drugih držav,« meni, predstavnica goriške civilne iniciative staršev šoloobveznih otrok. Obrnili so se na osnovne in srednje šole v regiji ter želijo pridobiti še mnenje svetov staršev, da bo njihova pobuda predstavnikom vlade kredibilnejša. »Naši otroci so doma že od oktobra in skrbi nas, kaj bo sledilo, ko se vrnejo v šole,« je prepričana. Dodaja še, da bi se morali v šole vrniti vsi osnovnošolci in srednješolci.Da ni prav, da doma ostajajo njihovi otroci, je prepričan tudi ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica: »To, da se določenim regijam omogoči šolanje vsaj za prvo triado, drugim pa ne, je neke vrste diskriminacija. Ko so šole zapirali, smo imeli na Goriškem najboljšo zdravstveno sliko, pa je takrat prevladalo mnenje, da je treba vsem otrokom zagotoviti enake pogoje. Zdaj pa resorna ministrica govori drugače.«