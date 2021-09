Veliko o migracijah, skoraj nič o vladavini prava

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je osrednji dogodek letošnjega blejskega strateškega foruma izstopal po rekordnem številu voditeljev, razprava v vsebinskem smislu ni ponudila ničesar res novega. Poudarke omizja, posvečenega razpravi o smeri razvoja Evrope, ki je bilo v marsičem preslikava lanskega, je narekovala izbira enajsterice panelistov, med katerimi je bila samo ena ženska.



Prihodnost Evrope je širok in izmuzljiv koncept, v katerega lahko vsakdo poljubno projicira svoje zamisli in cilje. To je pokazala tudi glavna razprava, ki je bila pod črto osredotočena predvsem na vprašanji migracij in širitve Evropske unije. Forma in sestava voditeljskega panela sta bolj kot soočenje mnenj predvidela ponavljanje že znanih stališč. In vendar je v oči bodla odsotnost ključnega vprašanja, povezanega z vladavino prava, ki je na evropski agendi predvsem po zaslugi poljske in madžarske vlade ter vse bolj tudi njihovih slovenskih somišljenikov. Če ga ne bi izpostavila predsednik evropskega parlamenta David Sassoli in delno tudi podpredsednica evropske komisije Dubravka Šuica, se ga moderator in drugi panelisti najbrž ne bi niti dotaknili.