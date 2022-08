Veliko zanimanje za četrti odmerek cepiva

Zanimanje za cepljenje proti covidu-19 zdaj, ko je pred vrati jesen, spet počasi narašča: trenutno se razdeli največ drugih dodatnih odmerkov. V četrtek je bilo cepljenih le deset ljudi s prvim odmerkom, 24 z drugim, 140 s prvim dodatnim odmerkom in kar 572 z drugim dodatnim odmerkom.

Posamezniki so se z drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19, sodeč po podatkih, ki so na voljo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), cepili že od oktobra 2021, od julija letos pa zanimanje za četrto dozo cepiva izjemno narašča. 19. julija je namreč posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ cepljenje z drugim dodatnim odmerkom posebej priporočila ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in starejšim od 80 let, priporočila pa vsem starejšim od 60 let. Prejem drugega poživitvenega odmerka je bil omogočen tudi vsem starejšim od 18 let.

Prejem drugega poživitvenega odmerka je mogoč vsaj tri mesece po zadnjem cepljenju ali preboleli okužbi s koronavirusom. Pred tem je posvetovalna skupina na sestanku konec marca svetovala cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom v obdobju od treh do šestih mesecev po prejemu tretjega oziroma prvega poživitvenega odmerka cepiva. Cepljenje s četrtim oziroma drugim poživitvenim odmerkom so takrat svetovali zgolj imunsko oslabelim posameznikom.

Z omikronom se lahko okužimo večkrat

Ko je v torek, 9. avgusta, še infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in članica delovne skupine za cepljenje dr. Bojana Beović pozvala, naj se starejši od 80 let takoj cepijo z drugim poživitvenim odmerkom, je število ljudi, ki so se odločili to storiti, še poskočilo. Na dan njene izjave se jih je z drugim dodatnim odmerkom cepilo 195, dan kasneje pa že 420.

V izjavi za medije je Bojana Beović povedala, da število hospitaliziranih zaradi covida-19 še ne upada. Ob tem je po njeni oceni dobra novica, da se število novih primerov ne povečuje.

Podatki kažejo, da je cepljenje s četrtim odmerkom v omenjenih skupinah pametno, saj ščiti pred težjim potekom bolezni, je dejala Beović.

Med ogroženimi kroničnimi bolniki je izpostavila onkološke bolnike, ki jemljejo visoke odmerke kortikosteroidov, ter ljudi s sladkorno boleznijo in povišanim krvnim tlakom. Najbolje je, da se pri tem posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom, svetuje. Ob tem je poudarila, da avtoimunske bolezni niso kontraindikacija za cepljenje, nasprotno, pametno je, da se ti bolniki cepijo.

S koronavirusno različico omikron se lahko okužimo večkrat, opozarja. Vendar so te okužbe praviloma blage. »Seveda pa je bolezen še vedno nevarna zlasti za tiste, ki niso cepljeni in je niso preboleli,« je posvarila infektologinja in predsednica zdravniške zbornice. Veliko število okužb se po njenih besedah namreč lahko še vedno pretvori v visoko absolutno številko resno bolnih.

Od 2. maja do 7. avgusta letos je bilo sprejetih v intenzivno terapijo 23 necepljenih, 85 oseb, cepljenih s polno zaščito, šest delno cepljenih in en prebolevnik. Pri interpretaciji teh podatkov je treba biti previden zaradi razlik v precepljenosti med starostnimi skupinami.

Izkušnje iz prakse

V ljubljanskem zdravstvenem domu organizirajo cepljenje vsak četrtek – ločeno za odrasle in za otroke. Na cepljenje se je treba naročiti.

V četrtek so cepili okoli 190 ljudi, večinoma starostnikov, ki so se odločili za drugi poživitveni odmerek (skupno četrti odmerek). Včeraj je bilo pri njih približno 70 odstotkov ljudi cepljenih z drugim poživitvenim odmerkom.

Za primerjavo: junija so cepili 371 ljudi, julija 452. V četrtek, 28. julija, so cepili 185 ljudi, 4. avgusta pa prav tako okoli 180.

V ZD Maribor so od začetka tega meseca razdelili 310 dodatnih – četrtih odmerkov cepiva, le tri prve, 18 drugih in 59 tretjih.

Poseben obrazec za prejem četrtega odmerka ni potreben, razen če oseba za poživitveni odmerek želi cepivo Novavax. Ob tem pa na splošno velja, da potrdila o prejemu drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 trenutno še niso na voljo, saj na ravni Evropske unije še niso začrtane natančne usmeritve, so sporočili iz NIJZ.