Vikendašem ne bodo nižali turistične takse

»Dejstvo je, da je bila Kranjska Gora med najhujšo epidemijo polna, in to prav zaradi vikendašev,« so poudarili tudi v občini. FOTO: Matej Družnik/Delo

Nepremičnine so lahko uporabljali večino leta

Lastniki počitniških stanovanj, tako kot lastniki plovil, zaradi epidemiološkega ukrepa o omejitvi gibanja niso upravičeni do znižanega zneska pri obračunu pavšalne turistične takse za lansko leto. V občinah slovenske Istre in v Kranjski Gori takšne zahtevke zavračajo, saj menijo, da zanje ni zakonske osnove.»Turistična taksa, čeprav je pavšalna, se zaračuna zaradi navzočnosti turista. Če je njegov prihod onemogočen, tudi plačilo takse ni upravičeno,« je prepričan bralec, lastnik stanovanja v Izoli. Na izolski občini so namreč njegovo zaprosilo, da bi mu za lani zaračunali zgolj manjši del pristojbine – torej za čas, ko v državi ni bila razglašena epidemija – zavrnili. Po njegovih besedah mu je bilo lani tako v pomladanskem kot jesenskem času zaradi omejitvenih ukrepov onemogočeno koriščenje stanovanja, ki ga sicer ne oddaja.Spomnil je na pozive županov slovenske Istre, ki so predvsem v prvem epidemiološkem valu v medijih pozivali turiste in vikendaše, naj ne obiskujejo njihovih občin, da ne bi okužili domačinov. Televizijske kamere pa so snemale registrske tablice avtomobilov obiskovalcev na parkiriščih. Navodilo, naj državljani med epidemijo ostajajo doma, je bilo ves čas veljavno. Po njegovem mnenju gre za višjo silo, ki bi jo občine morale upoštevati.»Skladno z zakonom je počitniško stanovanje opredeljeno kot tisto, ki se uporablja za občasno ali sezonsko prebivanje in v njem ni prijavljenih oseb s stalnim bivališčem. Razlog, da se stanovanje ni uporabljalo pogosto, ni utemeljen, saj se pavšalna turistična taksa obračuna prav zaradi občasnega ali sezonskega prebivanja,« so pojasnili na izolski občini. Ob tem so dodali, da znižanja te obveznosti zaradi sprejetih državnih ukrepov ob epidemiji nista predvidela ne vlada ne izolski občinski svet.Kot so še navedli, je vlada že aprila, ob prvi razglasitvi epidemije, sprejela izjemo za prehajanje med občinami, če je šlo za izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču zunaj občine prebivališča za člane istega gospodinjstva.Omejitev je bila nato maja povsem odpravljena, saj je bila epidemija preklicana. Ob ponovni razglasitvi epidemije, oktobra, so lastniki počitniških stanovanj prav tako lahko dostopali do svoje nepremičnine. Izolska občina je stališče v zvezi s tem uskladila tudi z drugimi občinami slovenske Istre.»Glede na to, da je bil dvolastnikom v času epidemije dejansko onemogočen prihod le za kratek čas, je utemeljenost do upravičenja zmanjšanja pavšalne turistične takse sorazmerno majhna, saj so svoje nepremičnine večino leta, vključno z glavno poletno sezono, lahko uporabljali,« so podobno odgovorili na ankaranski občini. Tudi na Občino Piran se je glede tega obrnilo nekaj lastnikov počitniških nepremičnin, a so njihove prošnje enako zavrnili kot neutemeljene.»Dejstvo je, da je bila Kranjska Gora med najhujšo epidemijo polna, in to prav zaradi vikendašev,« so poudarili tudi v občini Kranjska Gora. Kot so še omenili, jih velika večna brez težav poravna pavšalno turistično takso, manjšina pa se vedno pritožuje. V Bohinju, kjer še niso izdali odločb o obračunu, do zdaj pripomb te vrste niso imeli.