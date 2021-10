Vizjak bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetek uporabili

Nekdanji gospodarski minister in trenutni minister za okolje Andrej Vizjak je za Delo povedal, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili z namenom, da bi ga diskreditirali. Dejal je še, da je pogovor, ki ga je prva predvajala POP TV, lepljenka več pogovorov, posnetih na različnih lokacijah, tako v naravi kot v gostinskih prostorih.

Kdo je posnel posnetek, na katerem se Vizjak in poslovnež Bojan Petan pogovarjata o tem, kako se izogniti plačilu davkov in kako naj si Petan pridobi kooperativnost nadzornega sveta, uradno še ni znano, je pa Vizjak na včerajšnjih Odmevih omenjal nekdanjega direktorja Slovenske obveščevalne agencije (Sova) Sebastjana Selana, o katerem je znano, da je povezan z Bojanom Petanom in Martinom Odlazkom.

Tako Selana kot Petana smo prosili za odziv, njuna odgovora še čakamo.

Posnetek izsekov pogovora Vizjaka iz leta 2007 s poslovnežem Bojanom Petanom, solastnikom Term Čatež, ki ga je objavila POP TV, razkriva, kako je Vizjak Petana prepričeval, naj ne povečuje lastniškega deleža v družbi Terme Čatež v zameno za to, da mu bo nadzorni svet poslušen. Pogovor se dotika tudi izogibanja davkom.