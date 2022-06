Vlada: Delovna skupina za premagovanje draginje se bo sestala jutri

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) se je odzval na medijske navedbe in vprašanja glede priprave analize razmer in ukrepov za premagovanje draginje energentov in hrane. Kot pojasnjujejo, bo že jutri, v torek, 7. junija 2022, oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje draginje energentov in hrane.

»Skupino bodo sestavljali predsednik vlade ter ministri za gospodarstvo, za infrastrukturo in za kmetijstvo s strokovnimi ekipami. Delovna skupina se bo jutri tudi že prvič sestala in se dogovorila glede vsebinske priprave in terminskega načrta ukrepov ob visokih cenah hrane in energentov,« je še sporočil Ukom.

Dokončen dokument z ukrepi za premagovanje prehranske in energetske draginje naj bi bil po besedah predsednika vlade Roberta Goloba pripravljen do konca junija. Kot še dodajajo pri Ukomu, naj bi člani delovne skupine v končni obliki dokumenta predstavili konkretne rešitve, kako breme draginje porazdeliti.

Trgovci, proizvajalci in analitiki v energetiki pripravljeni na pogovore

Kot smo že poročali, bodo s predstavniki dobaviteljev in trgovcev v energetski in prehrambni verigi začeli pogovore, kako porazdeliti breme draginje po celotni verigi. Če se bo izkazalo, da jim s prostovoljnimi dogovori ne bo uspelo preprečiti, da bi se draginja nesorazmerno prenašala na odjemalce oziroma porabnike, se bodo lahko vključili tudi z regulacijo cen. Po mnenju predsednika vlade Roberta Goloba naj bi nekateri trgovci že kazali znake »vojnega dobičkarstva«. Na njegove besede so se seveda takoj odzvali v energetiki, češ da ni jasno, na koga je meril s to oznako.

Trgovci, proizvajalci in analitiki v energetiki so pripravljeni na pogovore z novo vlado o načinih za ublažitev energetske draginje. Regulirane cene pa naj bi imele več srednjeročnih negativnih učinkov. V energetiki naj ne bi bilo veliko manevrskega prostora, trgovci s hrano in proizvajalci so proti nižanju marž, so pa bolj naklonjeni nižjemu DDV ter ciljanim ukrepom za najranljivejše.