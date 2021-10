Vlada želi še tretji poziv kandidatom

Vlada: Izreka sodbe ni mogoče izvršiti

Ministrstvo naj objavi nov poziv

Aleš Zalar FOTO: Jože Suhadolnik

Današnja odločitev vlade si zasluži polno pozornost organov kazenskega pravosodja! Vlada mora spoštovati sodbe sodišč, Aleš Zalar.

Upravno sodišče je, spomnimo, v ta teden izrečeni sodbi ugodilo tožbi tožilcevinin odpravilo sklep vlade, s katerim je ta maja prvi postopek za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev razglasila za neuspešnega. Sodišče je zadevo vladi vrnilo v ponovni postopek. A kot smo poročali, je bila odločitev sodišča dejansko zmaga predsednika vlade, ki se mu z imenovanjem delegiranih tožilcev - ti bi bdeli nad porabo evropskih sredstev - očitno ne mudi. Ker sodišče ni odločilo o vsebini tožbe, je bilo pričakovati, da se bodo zadeve vlekle še mesece. Današnji odziv vlade navedeno zdaj potrjuje.»Vlada je ugotovila, da izreka sodbe ni mogoče izvršiti, saj je bil postopek, ki naj bi ga vlada ponovila, končan z objavo novega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev,« danes sporoča vlada. Spomnimo, da je Državnotožilski svet (DTS) novemu pozivu nasprotoval in napovedal, da ne bo opravil novega postopka izbire kandidatov, saj je bil prvi postopek končan, vlada pa bi se morala s kandidatoma zgolj seznaniti, kot veli zakononodaja.Oba že na prvem razpisu izbrana kandidata, Frank Elner in Oštir, sta se kljub temu prijavila tudi na ponovljen razpis in prav z njuno ponovno prijavo zdaj vlada utemeljuje, zakaj ne more izvršiti sodbe. »Po lastnih navedbah sta se tudi tožeči stranki prijavili na nov razpis, zato očitno tudi sami štejeta, da je postopek, ki je sledil prvemu javnemu razpisu, končan,« navajajo v vladi.Ta zdaj ministrstvu za pravosodje sicer nalaga, da »s ciljem hitre in uspešne izvedbe postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev«, če drug razpis ni uspel, objavi nov, že tretji, poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev. Posebej še navaja, da naj »prek ustrezne dolžine pozivnega roka zagotovi uspešno izvedbo javnega poziva«. Po naših informacijah naj bi v vladi načrtovali ponavljanje razpisov, dokler se nanj ne bi prijavilo šest kandidatov, kar pa se najverjetneje ne bo zgodilo. To pa pomeni, da evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije v mandatu te vlade očitno ne bo.Razplet je bil nekako pričakovan. »Sodišče se res ni spustilo v meritorno odločanje. Vlada bo torej ponovno odločala o prvem razpisu in verjetno sprejela enako odločitev, saj ni verjetno, da bi spremenila svoje stališče. Imenovanje izbranih evropskih delegiranih tožilcev torej ni nič bližje. Slovenija tožilcev še lep čas ne bo imenovala, to je nesprejemljivo tako za evropsko komisijo kot za samo evropsko tožilstvo, ki sta čakala, da ta gordijski vozel preseka slovensko pravosodje,« je odločitev upravnega sodišča pred dnevi za Delo komentiral nekdanji pravosodni ministerSodišče je ugotovilo, da je bil izpodbijani sklep vlade povsem brez obrazložitve, s čimer so bile kršene ustavne pravice do enakega varstva pravic, do sodnega varstva in do pravnega sredstva. Zdaj bo vlada, kot so sporočili, vložila predlog za dopustitev revizije v delu, ki se nanaša na presojo sodišča, da izpodbijani sklep vlade pomeni upravni akt.