Vlada potrdila Boruta Severja za direktorja Fiha

Vlada je na današnji seji izdala soglasje k imenovanju Boruta Severja za direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho). Sever je imenovan za petletno mandatno obdobje. Vlada je imenovala tudi člane upravnega odbora Inštituta za socialno varstvo, so sporočili po seji vlade.

Svet Fiha je januarja letos sprejel sklep, da za direktorja Fiho imenuje Severja, danes pa ga je potrdila še vlada. Na razpis za direktorja se je sicer prijavilo pet kandidatov, vsi so izpolnjevali formalne pogoje, Svet Fiha pa je po predstavitvi kandidatov izbral Severja.

Novi člani upravnega odbora Inštituta za socialno varstvo so Saša Mlakar, Damijan Dolinar, Vladimir Pegan in Mišela Mavrič. Imenovani so za dobo štirih let. Vlada v upravni odbor inštituta imenuje štiri od sedmih članov, nove člane pa so imenovali, saj je sedanjim predstavnikom potekel mandat.