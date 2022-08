Vlada prilagaja davčno obravnavo stroškov za prehrano med delom

Vlada je s pričo prehranske draginje danes izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. »Zaradi podražitev hrane, ki vplivajo tudi na višje stroške zaposlenih za prehrano med delom, prilagajamo davčno obravnavo povračil teh stroškov in tudi na ta način blažimo prehransko draginjo,« so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje.

S spremenjeno uredbo bo znesek, do katerega se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo, zvišan. Za vsak dan, ko je delavec na delu prisoten štiri ure ali več, se neobdavčen znesek zvišuje s 6,12 evra na 7,96 evra. Če pa bo delavec na delu prisoten deset ur ali več, bo neobdavčen znesek zvišuje 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

Spremenjena uredba se bo začela uporabljati za povračila stroškov za september 2022.