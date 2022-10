Vlado pozivajo k ohranitvi cene elektrike po nižji tarifi

Razlika v ceni električne energije se med višjo in nižjo tarifno postavko po navedbah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) zmanjšuje. Zato vlado pozivajo, da v največji možni meri ohrani cenovno politiko, da manjša tarifa ne bo izginila, so danes sporočili.

»V ZPS pozdravljamo vladne ukrepe za pomoč potrošnikom na področju energentov. A hkrati vlado opozarjamo, da manjša tarifa ne sme izginiti,« so zapisali.

Kot so pojasnili, se razlika v ceni obeh tarif zmanjšuje. Po vladnem odloku je cena za nižjo postavko le 30 odstotkov nižja od cene za višjo postavko in le 17 odstotkov nižja od cene za enotno tarifno postavko, so dejali in navedli, da je bila pred šestimi leti razlika več kot 40-odstotna.

»Različne tarife delujejo spodbudno, saj usmerjajo gospodinjstva, da manj energije porabijo v času konic, več pa ponoči in ob koncih tedna, ko je omrežje manj obremenjeno. Tak ukrep je dober in trajnostno naravnan, številna gospodinjstva ga s pridom uporabljajo. Dobrih praks ne gre ukinjati, čeprav začasno v času krize, saj obstaja nevarnost, da jih bomo izgubili za vedno,« so ocenili.