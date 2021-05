Vojaški helikopter pri Brestanici trčil v električne vode in zasilno pristal

Pri Brestanici je med urjenjem na vojaški vaji Jadranski udar helikopter Eurocopter Tiger okoli 11. ure poškodoval daljnovod. Po trčenju v električne vode je helikopter zasilno pristal na travnati površini ob Savi, nihče od posadke pa ni poškodovan.Pristojna elektroslužba ureja poškodovani daljnovod, na teren se je že odpravila tudi komisija za preiskovanje letalskih nesreč ministrstva za obrambo, je za STA povedal predstavnik Slovenske vojskePortal ePosavje poroča, da je bil v trku udeležen španski helikopter, pri čemer se sklicuje na informacije iz Slovenske vojske oziroma na stotnika. Helikopter naj bi pristal z razbitim steklom nad prostorom za pilota in kopilota.Trk je povzročil krajši izpad električne energije v bližnjem Krškem. Presekane žice na tleh na levem bregu Save so močno ovirale tudi promet, in sicer tako cestni kot železniški. Slovenske železnice so morale vzpostaviti nadomestni avtobusni transport, prišlo je do zamud.