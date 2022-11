Pet edinih kandidatov ostaja

Nova župana v Zgornji Savinjski dolini bodo dobili le v Lučah in Rečici ob Savinji, saj se dosedanja župana nista odločila za vnovično kandidaturo. V drugih zgornjesavinjskih občinah župani nadaljujejo svoje delo, saj so edini kandidati.

Najdaljši županski staž ima mozirski župan Ivan Suhoveršnik, ki bo letos dobil že svoj peti mandat. Letos tudi ni prvič, da je brez protikandidata. Edini kandidat je bil že leta 2014 in leta 2006, ko je prvič kandidiral za župana.

Med peterico, ki mora dobiti le en glas, da bo spet izvoljena, je le ena ženska. Katarina Prelesnik je županja Solčave od leta 2014, ko prav tako kot letos ni imela protikandidata. Brez protikandidata so letos še Anton Špeh v Gornjem Gradu ter župana Nazarij Matej Pečovnik in Ljubnega Franjo Naraločnik. Tako Pečovnik kot Naraločnik sta bila brez protikandidata že leta 2018.

Naraločnik je župan z drugim najdaljšim stažem, končuje svoj tretji mandat. Pravi, da sicer občuti nekakšno zadovoljstvo, da protikandidata ni: »To kaže, da je najbrž večina zadovoljna. Po drugi strani pa verjetno to kaže tudi, da položaj župana po finančni plati ni privlačen, da bi se še kdo drug prijavil, sploh glede na odgovornost, ki jo ima župan.« Čeprav bo 20. novembra dobil že svoj četrti mandat, mu izzivov ne manjka. »Zagotovo bo največji zalogaj center zaščite in reševanja za Zgornjo Savinjsko dolino, ki bo pri nas ob cesti. Prav tako urejamo športne površine z igrišči in pomožnimi igrišči, prav zdaj urejamo pediatrično ambulanto.«

S svojim petim zaključenim mandatom se od županovanja poslavlja župan Luč Ciril Rosc, ki ne bo več kandidiral, je pa s skupino volivcev za župana predlagal direktorja občinske uprave Klavdija Strmčnika, ki je za župana kandidiral že leta 2006. Župana Luč želita postati še Matjaž Breznik in Jože Vavdi, ki je kandidiral že leta 2018.

Novo vodstvo bo dobila tudi Rečica ob Savinji, saj dosedanja županja Ana Rebernik ne bo več kandidirala. Volivci bodo izbirali med Majdo Potočnik, Jožetom Lenkom in Brankom Hriberškom. Slednja dva sta kandidirala že leta 2018.