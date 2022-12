Po 24 letih se bo Šrot umaknil z županskega položaja v Celju

Bojan Šrot, ki vodi Mestno občino Celje od leta 1998, je bil prav tistega leta, ko je bil prvič izvoljen, tudi zadnjič v drugem krogu. Zdaj ga je v drugi krog spravil Matija Kovač, edini, ki je kandidiral s podpisi volivcev. Takoj po zaprtju volišč sta Šrot in Kovač dala svoji prvi izjavi. Oba sta vesela, da se je kampanja zaključila. Če je Šrot sprva napovedoval, da bo zmagal že v prvem krogu, je zdaj bolj previden: »Mislim, da bo rezultat tesen. Kot pravijo: ljudje izbirajo, ljudstvo izbere.«

Šrot je dodal, da je bilo v drugem krogu več vsebinske razprave, da pa je razočaran nad veliko nestrpnosti in sovražnega govora, spomnil je tudi na politični vandalizem. V zadnjih dneh so namreč uničili večino plakatov Matije Kovača. Šrot je ob tem dejal: »Vsak, ki je že kdaj vodil volilno kampanjo, si pripravi tudi kakšen rezerven plakat in prelepi te vandalizme. Očitno je nasprotna stran menila, da ji to koristi. Sicer smo se pa vsaj v zadnjih 14 dneh malo več pogovarjali o vsebini in prihodnosti razvoja tega mesta.«

Po več kot 85 odstotkih preštetih glasov vodi Kovač z 58,58 odstotki glasov.

Matija Kovač, ki je Bojana Šrota spravil v drugi krog po 24 letih, je takoj po zaprtju volišč dejal, da ima pozitivne občutke: »Vesel sem, da smo se s krasno ekipo mladih in tudi starejših angažiranih Celjanov pogovarjali o skupnosti in vizijah prihodnosti in doživeli res veliko pozitive na terenu. V vsakem primeru se veselimo zaključka te zgodbe in pričakujemo najboljše.«

Tudi Kovač je spomnil na vandalizem na terenu, ko so uničili praktično vse njegove plakate: »To kaže na nizek nivo politične kulture tistih, ki so se za to odločili. Jaz nikogar neposredno ne obtožujem, mi pa to seveda ni všeč in si ne želim živeti v mestu, kjer se na tak način komunicira. Vse, kar bomo delali v prihodnosti, bomo usmerili prav v to, da se take stvari ne bi dogajale, da se bomo obnašali bolj skupnostno in med seboj tudi poslušali in razumeli.« Če so ga Celjani danes izvolili, napoveduje, da bo bistvena sprememba, ki jo bo prinesel, odprt dialog z občani.

Volilna udeležba je bila do 16. ure dobrih 26-odstotna. Šrot je komentiral: »Žal mi je, da tudi tokrat volilna udeležba ne bo več kot 50-odstotna, ampak očitno je ljudem vseeno, kdo je župan.« Šrot, ki se poteguje za sedmi mandat in je med mestnimi občinami župan z najdaljšim stažem, je v prvem krogu dobil 46,72 odstotka glasov, Kovač 33,28 odstotka glasov. Do 16. ure je v Celju glasovalo 26,75 odstotka volilnih upravičencev, kar je malenkost več kot v prvem krogu.

Šrot je bil prepričan, da bo slavil že v prvem krogu. Morda je to razlog, da so v njegovem štabu pritisnili na plin pred drugim krogom. Šrot je bil na vsaki prireditvi, čeprav ga prej leta tam niso videli, nekaj druženj, iz katerih so nastali videoposnetki in njegovi nagovori, so organizirali posebej za promocijo. Objavljenih je bilo več nagovorov različnih znanih ljudi, četudi morda v Celju ne živijo, podpirajo pa Šrota.

Med njimi smo zasledili tudi predsednika uprave Cinkarne Celje Aleša Skoka, čeprav je občina tožila Cinkarno. Nekateri občani so dobivali klice, češ, da opravljajo javnomnenjske ankete pred drugim krogom, potem pa so jim naštevali, kaj vse dobrega je storil Šrot v zadnjih letih. Nekateri občani so v nabiralnike dobili tudi cvetje, na katerih je bil znak Bojana Šrota.

Na drugi strani je Matija Kovač že pred prvim krogom s triciklom, na katerem je vozil jabolka in svinčnike, prekolesaril celotno mestno občino. Zelo je bil angažiran (in precej bolj spreten) na družbenih omrežjih. Če smo Šrotove velike plakate lahko občudovali že pred uradnim začetkom volilne kampanje, Kovačevih pred prvim krogom skoraj ni bilo opaziti. Pred drugim krogom pa jih je bilo veliko uničenih in popisanih z rdečim napisom Levica.

To je bil največji očitek Matiji Kovaču, in sicer da je kandidiral kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev, čeprav je še vedno član Levice. Da je član Levice, Kovač, ki je bil zadnja dva mandata tudi mestni svetnik, sicer ni skrival, da ostaja v Levici, je namreč povedal že ob najavi zbiranja podpisov volivcev za podporo h kandidaturi.

Kovač svoje liste na volitvah ni imel, pravi, da bo sodeloval z vsemi. Največ sedežev, devet, je v mestnem svetu dobila Celjska županova lista Slovenije, na drugem mestu je Gibanje Svoboda z osmimi sedeži. Svoboda je v drugem krogu podprla Kovača, SD ni podprla nobenega od kandidatov, čeprav so posamezni člani SD iz Celja podprli Kovača. Šrota poleg njegove stranke podpirajo tudi lokalni odbori strank SDS (pet svetnikov), SLS (en svetnik) in Stranka za delovna mesta (en svetnik).