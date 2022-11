Res nesrečna številka 13

Številka 13 naj bi veljala za nesrečno, v Gibanju Svoboda pa se nad žrebom, ki jim je na glasovnice za volitve v mariborski mestni svet prinesel to številko, niso nič pritoževali. Prav nasprotno, v predvolilnih kampanjah so jo intenzivno oglaševali, zdaj pa so presenečeni ugotovili, da je na glasovnici sploh ni.

Zato pa se kar dvakrat ponovi številka 12. Najprej je pod to številko navedena skupna kandidatura Slovenske ljudske stranke in Naše dežele Aleksandre Pivec, nato pa še Gibanje Svoboda. Ker seveda ne gre za kakšno veliko koalicijo vseh treh strank, se zdi edina mogoča razlaga, da so pristojni za pripravo glasovnic na mariborski volilni enoti vraževerni ali pa gre pač za tiskarsko napako. V Gibanju Svoboda so z javnim pismom opozorili na to, kot so zapisali, »nezaslišano napako«.

»V Gibanju Svoboda Maribor zgroženo ugotavljamo, da na glasovnici ni izžrebane številke 13. Gre za bistveno kršitev postopka volitev, kar bi lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost volitev,« so poudarili.

Po njihovih besedah ves čas trajanja kampanje izrecno poudarjajo, katera številka je bila izžrebana za izvolitev članic in članov mestnega sveta, zdaj pa številke 13 na glasovnici sploh ni. »Zakon o volitvah pravi, da mora biti volja volivke oziroma volivca jasno izražena – sprašujemo se, kako bo lahko jasno izražena, če številke Gibanja Svoboda na glasovnici sploh ni.« Prav tako se sprašujejo, kako se je lahko kaj takega po več desetletjih svobodnih volitev v Sloveniji sploh zgodilo, zato pričakujejo takojšnje uradno pojasnilo Državne volilne komisije in odgovor na to, kako bodo zagotovili zakonite volitve v drugem največjem mestu v Sloveniji.

Ugotovljeno je bilo, da ne gre za kakšno diverzijo ali vraževerje, iz mariborske volilne komisije so sporočili, da gre za »administrativno napako«. To so ugotovili ob 8. uri zjutraj, torej eno uro po odprtju volišča za predčasno glasovanje, nepravilnost so odpravili z izdajo in predložitvijo glasovnice za mestni svet, v kateri je spet navedena številka 13. Je pa predsednik mariborske volilne komisije Branko Reisman priznal, da je pred odpravo napake že glasovalo 24 volivcev. Očitno so bili v dilemi kaj storiti, saj je bila morda kršena njihova pravica do jasne izražene volje, torej bi lahko v volilni komisiji izdali javni poziv, da ta dva ducata volivcev ponovno glasuje; na koncu so se odločili, da bo volilni odbor tudi te glasovnice upošteval pri ugotavljanju izida glasovanja.