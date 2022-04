Naša prihodnost in Dobra država s statusom parlamentarne stranke

Takšno odločitev je vodstvo RTV Slovenija sprejelo po tem, ko je upravno sodišče z začasno odredbo RTV Slovenija naložilo, naj do razsodbe v tem primeru kot parlamentarno obravnava stranko Gibanje Svoboda. Ta ima na svoji listi dva poslanca, in sicer Janjo Slugo in Jurija Lepa.

Stranka Naša prihodnost pa ima v svojih vrstah aktualno poslanko Violeto Tomić. »Pravo terja, da se enake primere obravnava enako, drugačne primere pa drugače. To velja še toliko bolj, če gre za enakovrstne primere strank, ki nastopajo na istih volitvah,« je po navedbah Naše dežele v svoji odločitvi zapisal generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ki je status parlamentarne stranke sprva samovoljno podelil Naši deželi Aleksandre Pivec, ki ima v svojih vrstah tri poslance.

Grah Whatmough je v sporočilu Naši prihodnosti zapisal še, da je takšno odločitev sprejel, ker pravnomočne odločitve sodišča glede Gibanja Svoboda ni možno pričakovati pred volitvami, po volitvah pa bo zahtevek Naše prihodnosti nerelevanten.

Pravna služba RTV Slovenija je sprva skladno z obstoječo sodno prakso in mnenjem parlamentarne zakonodajno-pravne službe navedla, da nobena od omenjenih strank ni parlamentarna. »Ustanovitev nove stranke, pa čeprav jo ustanovi del članstva (vključno s poslanci), nima pravne kontinuitete s stranko, v kateri so ti člani prej bili,« so zapisali.