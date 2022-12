V Piranu zametki povezovanj, v Izoli še ne

V nadaljevanju preberite:

V Piranu se bosta v nedeljo pomerila Gašpar Gašpar Mišič in Andrej Korenika, ki sta v prvem krogu dobila 22 odstotkov oziroma 21 odstotkov glasov volivcev. Pri iskanju podpore med izvoljenimi strankami in listami sta bila pred končnim soočenjem kar aktivna. Drugače je v Izoli, kjer se ne Milan Bogatič (dobrih 36 odstotkov glasov v prvem krogu) ne Danilo Markočič (slabih 26 odstotkov glasov) nista trudila iskati zaveznikov pred drugim volilnim krogom, pač pa odločitev prepuščata neposredno volivcem.

Med ključnimi izzivi obeh istrskih občin, kjer je bila volilna udeležba v prvem krogu nekaj manj kot 42 odstotkov (Piran) oziroma nekaj več kot 45 odstotkov (Izola) je sobivanje občanov in turistov. Za prve mora biti poskrbljeno z zagotovitvijo stanovanj za mlade, ustrezno prometno ureditvijo in ustvarjanjem delovnih mest, za druge pa sta pomembni delujoča infrastruktura in kakovost storitev. Tako Izola kot Piran se soočata tudi z degradiranimi območji, za katera že več desetletij iščejo prave rešitve, ter pomanjkanjem interesa investitorjev pa tudi države pri reševanju teh vprašanj.