Vlagajo nove ustavne pritožbe

Patrik Greblo in Lista Zavedno Koper, ki ga je podprla za župana, sta napovedala nove ustavne pritožbe, povezane z zavrnitvijo njihovih kandidatur. Kot je pojasnil Greblo, je šlo za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin 63 občanom, ki so želeli kandidirati na njihovi listi za občinski svet in krajevne skupnosti. V ustavni pritožbi so tudi izpostavili, da je šlo za neresnicoljubnost ugotovitve občinske volilne komisije in sodišča glede tega, da glasovanja o kandidatih niso izvedli tajno. Informacij o tem, kdaj naj bi o tem odločilo ustavno sodišče, na katero so se obrnili, nimajo.

Koprska občinska volilna komisija je presodila, da v Greblovi listi niso izkazali tajnosti glasovanja, saj tega niso navedli v zapisniku, poleg tega naj bi iz njihovega statuta izhajalo, da niso vselej podvrženi taki vrsti glasovanja. Njihovo pritožbo je zavrnilo tudi novogoriško upravno sodišče.

Minulo sredo je tako predlagatelj Liste Zavedno Koper Boštjan Bedene vložil pritožbo še na ustavno sodišče, včeraj pa so to storili še Greblo in posamezni člani liste. Kot so med drugim izpostavili, je imela zavrnitev kandidatur zanje hujše oziroma nesorazmerne posledice, saj se ne bodo mogli udeležiti volitev. V listi trdijo, da so volitve izvedli tajno, kot to tudi določa zakon, in so to naknadno skušali dokazovati s predložitvijo glasovnic, a so jih spet zavrnili, češ da so bili prepozni. Kandidaturo so sicer oddali dan pred iztekom roka in jo po zahtevah volilne komisije tudi nekajkrat dopolnili, vendar jih na ključno pomanjkljivost pravočasno niso opozorili.

Greblo je ogorčen tudi nad komunikacijo predsednika koprske občinske volilne komisije Miloša Senčurja, češ da je na njihov račun podajal vrednostne sodbe glede »zrelosti kandidatov « in »šolskih napak«. Kot naključno ali pa tudi ne, je Katja Pegan, drugouvrščena na Greblovi listi za občinski svet in direktorica koprskega gledališča, komentirala preklic podaljšanja pogodbe za občinsko stanovanje, ki ga je imelo dolga leta v najemu gledališče – za to se je zavzel prav Miloš Senčur kot član nadzornega sveta koprskega občinskega stanovanjskega sklada.