Zorčičevi na volitve z LDS, očitno pa tudi z Desusom

Svet stranke Lide, ki jo vodi Igor Zorčič, se je včeraj strinjal o sodelovanju in sestavi skupne kandidatne liste za volitve v državni zbor s stranko LDS, ki po mnenju sogovornikov še vedno ni povsem izgubila vrednosti. Njena blagovna znamka namreč asociira na pokojnega Janeza Drnovška, ki je bil v očeh velikega dela javnosti najboljši politik pri nas ter velja za neizključujočega predsednika vlade. O nadaljnjem povezovanju Lideja z Desusom oziroma skupnem nastopu na volitvah, naj bi se dogovorili prihodnji teden.

V upokojenski stranki, ki ji je zadnja javnomnenjska raziskava Mediane za Delo namerila le 0,9-odstotno podporo, so organi stranke sicer že pooblastili vodstvo Desusa, da izvede vse organizacijske postopke, potrebne za sestavo skupne kandidatne liste z Lidejem. Prvak stranke Ljubo Jasnič je že napovedal, da si na skupni listi obeta enakomerno razporeditev kandidatov, a pri tem naj vseeno ne bi bili nefleksibilni. »Našli bomo rešitve, ki bodo stranko oziroma enotno listo pripeljale v parlament,« je navedel Jasnič, ki naj bi za promocijo tega partnerstva v sklopu kampanje namenil malo več kot 150.000 evrov.

Tej listi pa se prav gotovo ne bo pridružila Dobra država, od koder so včeraj sporočili, da stranka nikoli ni razpravljala ali odločala o povezovanju s stranko Lide, kar je bilo lahko razumeti iz Zorčičevih izjav v tem tednu. Edini resni programski pogovori stranke so po navedbah Dobre države potekali s stranko Vesna, s katero so si programsko blizu. A so sodelovanje tam zavrnili in na volitve obe stranki odhajata sami. Pogovori Dobre države in Lideja naj bi bili tako zgolj »spoznavne« narave.

Konec sanj o Golobu

Dokončno pa sta v sredo pogovore o skupni listi končala Igor Zorčič in Robert Golob, ki s svojim Gibanjem Svoboda na volitve odhaja sam, čeprav so si številne manjše stranke želele poleteti z njim. »S tem se je končalo neko dvomesečno pogovarjanje o morebitnem sodelovanju,« je komentiral Zorčič in Golobovo ponudbo označil celo za nedostojno. Za Lide je nesprejemljiv predlog, po katerem bi lahko predlagala nekaj kandidatov za listo Golobove stranke, nato pa bi njeni organi odločali, ali bi predlagane nanjo sploh uvrstili.

Tudi obe liberalni parlamentarni stranki, LMŠ in SAB, sta že večkrat poudarili, da se na volitve podajata vsaka s svojo listo in svojim programom, čeprav bi Golobova stranka lahko pridobila precej njunih glasov. So pa v opoziciji Zorčičev fiasko pri povezovanju z Golobom komentirali, da kaže njegovo nenadarjenost za politiko.

Če načrti o skupnem volilnem nastopu Lide z drugimi strankami ne bodo uspešni, se lahko zgodi, da se nova liberalna stranka sploh ne bo podala v boj za prestop parlamentarnega praga.