Vprašajmo se, kako varni so otroci v cerkvi

Psihoterapevt Vincent Doyle je bil star 28 let, ko je izvedel, da je duhovnik, ki je bil njegov boter, v resnici njegov oče. Tedaj je začel pomagati ljudem, kot je on. Svoje življenje je prvotno nameraval posvetiti Cerkvi in postati duhovnik, a ga je spoznanje o svoji pravi zgodovini od tega odvrnilo. Avtor knjige Naši očetje: fenomen otrok katoliških duhovnikov je tudi ustanovitelj fundacije, ki pomaga otrokom duhovnikov.