Vrnitev k prvemu razpisu

Pravosodni minister Marjan Dikaučič nam je potrdil, da je zavrgel ponovno kandidaturo izbranih evropskih delegiranih tožilcev Mateja Oštirja in Tanje Frank Eler, ki sta bila izbrana že na prvem razpisu, a se vlada z njunim imenovanjem ni želela seznaniti. Razpisa pa ne namerava ponoviti. Poteza pravosodnega ministra bi lahko kazala na spoštovanje odločitve sodišča in torej naklonjenost temu, da se je treba vrniti k prvemu razpisu in izbirati med prijavljenimi nanj.

Ali bo z zagovarjanjem tega stališča na vladi uspešnejši kot njegova predhodnica, za zdaj ni jasno. Odločitev, da do pravnomočnosti sodbe še vedno velja prvi razpis, zaradi česar ni mogoče izpeljati ponovljenega – o čemer je najprej poročal Dnevnik – je namreč sprejel kljub že sprejeti odločitvi vlade, naj v uradnem listu objavi nov javni poziv k vložitvi kandidatur. Njegova poteza bi lahko bila po nekaterih ocenah povezana tudi z njegovo interpelacijo, v kateri mu v opoziciji očitajo, da ne brani pravnega reda, s tem, ko »je vlada selektivno določila, kateri tožilec bo imenovan znotraj slovenskega sistema in kateri ne«.

Upravno sodišče je namreč prejšnji mesec ugodilo tožbi izbranih delegiranih tožilcev in odpravilo sklep vlade, s katerim je prvi postopek za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev razglasila za neuspešen.

»Dikaučič je naredil pravno korektno, ker po zakonu o sodiščih nobena odločba državnega organa ne more preprečiti izvršitve sodne odločbe – ta je pravnomočna in bi morala biti izvršena –, če bi vodil postopek po drugem razpisu, bi kršil zakon,« odločitev komentira nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.

Tridesetdnevni rok za izvršitev sodbe upravnega sodišča, na katero naj bi se pri svoji odločitvi skliceval tudi Dikaučič, naj bi se sicer iztekel jutri, s tem pa naj bi se ob nadaljnjem ignoriranju vlade odprle možnosti dodatnih pravnih sredstev.