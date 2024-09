Vsi si želijo, da bi obnova tekla hitreje

»To pomeni, da nas res niso pozabili, in hvaležni smo, da spremljajo obnovo in dela,« je županja Črne na Koroškem Romana Lesjak izrazila dobrodošlico predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku vlade Robertu Golobu, ki sta se dobro leto po prvem obisku vrnila v enega od v lanskih poplavah najbolj prizadetih krajev.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Pred enim letom sem tu dejala, da vam Evropa stoji ob strani. In zato sem se vrnila, da to ponovno potrdim,« je dejala Ursula von der Leyen in spomnila, da je EK Iz Solidarnostnega sklada decembra lani sprostila 100 milijonov evrov predfinanciranja, prejšnji teden pa so se dogovorili o dodatnih 328 milijonih evrov za naložbe v infrastrukturo.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sredstva se lahko porabijo v letu in pol po odobritvi. »Nekaj je gotovo, videla sem, da se je v Črno vrnilo upanje, in lahko računate name,« je napovedala predsednica EK.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po besedah Roberta Goloba je največji izziv pri sanaciji, za katero si vsi želijo, da bi tekla hitreje, priprava ustreznih dokumentov in načrtov, da bo zgrajena infrastruktura bolj odporna, kot je bila prejšnja. V poplavah je poškodovanih dva tisoč kilometrov cest in štiri tisoč kilometrov vodne infrastrukture.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prva dela so bila v celoti zaključena, razen osem kilometrov, do letošnjega julija, je zagotovil Golob. Država je, poleg 100 milijonov evropskih sredstev, za najnujnejše ukrepe namenila 830 milijonov.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ursula von der Leyen in Golob sta se, med drugim, pogovarjala o novi sestavi EK ih se udeležila Blejskega strateškega foruma.