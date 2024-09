Pred začetkom foruma propalestinski shod

Ob 14. uri bosta ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter predsednica države Nataša Pirc Musar odprli Blejski strateški forum, na katerem buri duhove navzočnost nekdanje podpredsednice izraelske vlade Cipi Livni, »vojne zločinke«, ki je po besedah Nade Pretnar iz Gibanja za pravice Palestincev 2007 izjavila, da je »proti pravu, še posebej mednarodnemu pravu«.

Na Bledu so se zato že zbrali podporniki Palestincev, ki opozarjajo, da Izrael v Gazi že 332. dan izvaja genocid, slovenska vlada pa tamkajšnje dogajanje imenuje konflikt. Prihode gostov v blejsko Festivalno dvorano protestniki spremljajo z glasnimi vzkliki »Sramota!« Takšno dobrodošlico je doživela tudi Julija Navalna, vdova pokojnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je prispela med prvimi.

Protestniki so poudarili, da Izrael v Gazi že 332 dni izvaja genocid. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Politiki, zbrani tukaj, govorite o miru, a Izraelu za izvajanje genocida v Gazi pošiljate milijarde. Govorite o človekovih pravicah, a štirideset tisoč pobitih Palestink in Palestincev vidite kot kolateralno škodo ohranjanja varnosti Izraela,« je na shodu povedala Nada Pretnar. Protestniki so zahtevali vojaški embargo in sankcije proti Izraelu, prekinitev diplomatskih stikov, zamrznitev članstva v ZN in da izraelski voditelji za svoja dejanja odgovarjajo.

Nataša Posel iz Amnesty International Slovenija je prav tako poudarila, da želijo dati glas žrtvam in družinam, da zahtevajo mir in svobodo za Palestino. »Imamo en svet, eno človečnost in eno mednarodno pravo. Vsako palestinsko življenje je vredno toliko kot vsako naše in toliko kot vsako v festivalni dvorani tukaj zraven.«

Ministrica je na Bled prispela z vlakom. FOTO: Jure Kosec/Delo

Protest je ob prihodu na Bled komentirala tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki je dejala, da je bil odziv civilne družbe pričakovan. Po koncu njene izjave za medije so v neposredni bližini blejske Festivalne dvorane znova začeli odmevati zvoki obstreljevanja in vzkliki, s katerimi so protestniki izrazili svoje nasprotovanje vojni v Gazi.

Udeležbo nekdanje podpredsednice izraelske vlade Cipi Livni na BSF je sicer obsodila tudi stranka Levica in napovedala njegov bojkot. Oboji opozarjajo na vlogo nekdanje izraelske političarke v vojaški operaciji Cast Lead v Gazi konec leta 2008 in v začetku 2009, v kateri je domove izgubilo na desettisoče Palestincev, umrlo pa jih je več kot tisoč. Nekatere države so zato izdale nalog za njeno aretacijo.