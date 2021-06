Vstavljanje zaklopk mimo priporočil Evropskega kardiološkega združenja

Sodelujoči

FOTO: SB Celje



Celjska bolnišnica je javnost obvestila, da so začeli izvajati vstavljanje bioloških srčnih zaklopk skozi žilo – TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).Prejšnji teden so izvedli prva tovrstna posega: »Gre za priznano klinično metodo zdravljenja bolnikov s pomembno zožitvijo aortne zaklopke, ki sta jo do zdaj izvajala le oba klinična centra. Posega, ki sta bila izvedena pod mentorstvom vodje katetrskega laboratorija UKC Ljubljana in vodje Sekcije za interventno kardiologijo pri Združenju kardiologov Slovenije prof. dr.iz UKC Ljubljana in kardiokirurga prim.iz UKC Maribor sta bila uspešna. Pacienta sta tri dni po posegu lahko zapustila bolnišnico,« so sporočili iz SB Celje.»Medsebojno sodelovanje, pomoč, požrtvovalnost in kolegialnost so pokazali medicino v najlepši luči in dokazali, da tudi pandemija ni ustavila naše želje po napredku, učenju in reševanju življenj ter velike moči in odgovornosti javnega zdravstva, da slednji cilj tudi uresničuje,« je po prvih izvedenih posegih dejal predstojnik Kardiološkega oddelka in iniciator uvedbe tega programa dr.Novo dejavnost v bolnišnici je podprl tudi v. d. strokovnega direktorja prof. dr., višji svetnik, in ob tem poudaril: »Možnost implantacije srčnih zaklopk v domači bolnišnici je za kardiološke paciente te regije velika in pomembna pridobitev. Hkrati pa sem vesel, da iz tako imenovane katastrofne medicine, s katero se ukvarjamo že dobro leto dni, počasi spet prehajamo v dokaj normalno delovanje, v katerem je prostora tudi za takšne novosti, ki pomenijo strokovno rast bolnišnice.«V skupini Zdravstvo.si so ob tem začutili dolžnost, da v dobro bolnikov vse odločevalce v Sloveniji opozorijo na ključna dejstva, ki izhajajo iz veljavnih priporočil Evropskega kardiološkega združenja:Zdravnikeinčlane skupine zdravstvo.si, ki so sestavili javno objavo, skrbi tudi dejstvo, da je predstojnik Oddelka za kardiologijo SB Celje, dr. Dragan Kovačić, ki je pri posegu ne samo sodeloval, pač pa bil tudi njegov pobudnik, sočasno tudi podpredsednik Združenja kardiologov Slovenije , prof. dr. Radko Komadina, v. d. strokovnega direktorja SB Celje pa predsednik Slovenskega zdravniškega društva , ki je naš najvišji strokovni organ. »Omenjeni zdravniki torej smernic Evropskega kardiološkega združenja ne poznajo ali pa jih namenoma ignorirajo.«Ključne odločevalce v slovenskem zdravstvu – Ministrstvo za zdravje, Republiško komisijo za medicinsko etiko, Zdravniško zbornico Slovenije ter Združenje kardiologov Slovenije – so zato javno pozvali, da takoj in odločno sprejmejo ustrezne ukrepe, da se take in podobne anomalije v našem zdravstvu ne bodo dogajale. O kršenju aktualnih strokovnih smernic Evropskega kardiološkega združenja v Sloveniji pri TAVI pa bodo obvestili tudi Evropsko kardiološko združenje oziroma njen ustrezni organ EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions).Na koncu so podpisani člani skupine Zdravstvo.si predlagali, da se v primeru povečanega števila bolnikov z aortno stenozo in posledično nesprejemljivimi čakalnimi dobami za TAVI namesto ustanavljanja majhnih in strokovno neustreznih centrov več programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) nameni obstoječim trem centrom, ki izpolnjujejo evropske pogoje za izvajanje te dejavnosti. »Pri tem je potrebno redno spremljanje vsaj osnovnih rezultatov (30-dnevno preživetje, incidenca pomembnih komplikacij) s strani neodvisnega strokovnega organa države oziroma plačnika.«Prošnjo za odziv na navedbe skupine Zdravstvo.si smo danes zjutraj naslovili na SB Celje, Zdravniško zbornico Slovenije, ministrstvo za zdravje, Božidarja Voljča, predsednika republiške komisije za medicinsko etiko, Radka Komadino, v. d. strokovnega direktorja celjske bolnišnice in interventnega kardiologa Matjaža Bunca.Na Zdravniški zbornici Slovenije z zadevo niso bili seznanjeni, jo bodo pa v okviru Zbornice predali v obravnavo pristojnemu Odboru za strokovno - medicinska vprašanja. Morebitne komentarje bodo podali po zaključku obravnave zadeve s strani navedenega odbora.Ostala pojasnila še čakamo.