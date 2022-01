Z aplikacijo do termina na upravni enoti

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je vzpostavilo sistem samonaročanja strank, ki omogoča rezervacijo termina za storitve na upravnih enotah. Za projekt UeNaročanje je resorno ministrstvo izbralo podjetje Ortus INC, za storitev pa plačalo okoli 345 tisočakov. Aplikacija trenutno omogoča rezervacijo terminov le na treh upravnih enotah, bodo pa v sistem kmalu vključili še druge večje upravne enote. Spletno samonaročanje (https://uen.ortus-inc.si/) že deluje, v poskusni fazi pa so na UE Ljubljana decembra opravili 15 tisoč rezervacij terminov.

S pomočjo novega sistema UeNaročanja bodo razbremenili tudi zaposlene na UE Ljubljana, UE Litija in UE Logatec. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Storitev zagotavlja sistem spletnega naročanja in klicnega centra za UE Ljubljana, Litija in Logatec. Prinaša preprostejše urejanje postopkov in hkrati poenostavitev dela za zaposlene na upravnih enotah. Pričakujemo, da se bo v ta sistem v nekaj mesecih vključilo do 20 večjih upravnih enot, trenutno se pogovarjamo z upravno enoto Celje,« je pojasnil minister Boštjan Koritnik. Po besedah Aleksandra Vojičića z MJU UeNaročanje deluje na dveh ravneh, in sicer kot sistem spletnega naročanja in kot klicni center. Po Koritnikovem prepričanju je to velika pridobitev za državljane, saj bo skrajšala čakalne vrste pred upravnimi enotami in v njih.

»Projekt je bil pilotno testiran in je nadgradnja telefonskega naročanja strank. Ti bodo v sistemu lahko izbrali termin, kdaj bodo na upravni enoti opravili storitev. Po naših ocenah bo stranka za storitev porabila največ 15 minut časa, sprememba pa bo tudi omogočila razbremenitev zaposlenih in boljšo organizacijo dela na UE Ljubljana,« je povedal Bojan Babič, načelnik največje upravne enote v državi.

Zaradi povečanega obsega dela in kadrovskega pomanjkanja so ministrstva lani poleti upravnim enotam "posodila" 78 zaposlenih. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na UE posodili 78 kadrov z ministrstev

Ker je bilo lani poleti na upravnih enotah veliko povpraševanje državljanov po digitalnih potrdilih SIGEN-CA in mobilni identiteti smsPASS, hkrati pa so se soočali še s kadrovskim pomanjkanjem, so s pomočjo lokalnih skupnosti in upravnih enot vzpostavili številna nova prijavna mesta, kjer so prebivalci lahko uredili elektronsko identiteto. Zaradi povečanega obsega dela so v tem času po ministrovih besedah upravne enote tudi kadrovsko krepili, in sicer z 78 zaposlenimi.

»Prvič se je zgodilo, da so kadre začasno posodili drugi ministrski resorji, za to pa gre zahvala ministrom Mateju Toninu, Alešu Hojsu in Zvonku Černaču,« je poudaril Koritnik. Po besedah Ernesta Mencigarja, vodje oddelka za upravno poslovanje na UE Ljubljana, pa je sistem pomemben tudi zato, ker strankam omogoča, da že rezervirani termin odpovedo in se naročijo kasneje.

Kako deluje sistem naročanja

»Čeprav je uporaba spletnega naročanja enostavna, pa strankam svetujemo, naj pred uporabo vseeno preberejo navodila,« poudarja Nina Benič iz UE Ljubljana. Rezervacija izbranega termina je namreč namenjena le eni osebi, treba je biti tudi pozoren na krajevno pristojnost in obvezno navesti elektronsko pošto ali pa številko mobilnega telefona. Ob vstopu v aplikacijo sistem posameznika preusmeri na iskanje več terminov.

»Če posameznik potrebuje dodatna navodila, lahko klikne okno za navodila za naročanje termina ali si ogleda videopredstavitev. Nato si izbere datum izbranega termina in upravno enoto, kjer želi opraviti storitev. Stranke naj bodo pozorne tudi na to, da UE Ljubljana posluje na več lokacijah, tako na Tobačni 5 kot na Linhartovi 13 in v krajevnih uradih. Ob potrditvi termina bo stranka na elektronski naslov oziroma mobilni telefon prejela obvestilo o rezervaciji z datumom, uro in lokacijo ter izbrano storitvijo. Prav tako spletna stran omogoča rezervacijo več različnih terminov,« pravi Beničeva.

Če v aplikaciji posameznik za želeno storitev ne bo izbral nobene upravne enote, mu bo sistem avtomatično ponudil prvi prosti termin na eni izmed upravnih enot, in to ne glede na lokacijo. Minister Koritnik je še pojasnil, da na spletni strani ministrstva za javno upravo že nekaj časa vsak dan osvežujejo podatke o čakalnih dobah za glavne upravne storitve (kakršne so pridobitev osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja ali digitalne identitete) na vseh 58 upravnih enotah po državi.