Z invalidskimi vozički prvič na ledenik

Planincem invalidom, povezanim v odbor InPlaninec, ki deluje pri Planinski zvezi Slovenije (PZS), je 30. julija uspel izjemen podvig. Že drugič so se povzpeli na zahodni vrh Breithorna (4164 metrov), na meji med Švico in Italijo. Pred tem so se najprej povzpeli na Mali Matterhorn (3883 metrov). Doseglo ga je vseh 41 članov odprave; med njimi so bili prvič tudi ljudje na invalidskih vozičkih, ki so prišli tako visoko, kot sta jim dopuščala naklon in količina snega.

Za vzpon na zahodni vrh Breithorna so premišljeno sestavili tri naveze 11 inplanink in inplanincev, med katerimi so bili slepi, slabovidni, dolgotrajno bolna oseba in oseba z nožno protezo. »To je bila prva slovenska odprava na ledenik in nad 3000 metrov nadmorske višine, pri kateri so sodelovali inplaninci na invalidskih vozičkih. Nanje smo izjemno ponosni,« je poudaril Jurček Nowakk, vodja odbora InPlaninec, ki je letos prejel državno nagrado za prostovoljstvo.

»Poznam veliko ljudi, ki se jim še premakniti ne da, tu pa doživljam čisto nekaj drugega, pohvale vredno,« je povedal Andrej Štremfelj.