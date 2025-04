Dokaz, da želje z invalidnostjo ne umrejo

V nadaljevanju preberite:

Odbor inPlaninec pri Planinski zvezi Slovenije je v desetletju delovanja organiziral že več kot 329 pohodov, ki so privabili 16.067 pohodnikov in soustvarili nepozabne trenutke v naravi. Letos se bodo podali na 76 inkluzijskih pohodov, 62 v akciji Skupaj v hribe. V toplejših mesecih se jim bodo na 14 pohodih pridružili še gibalno ovirani v akciji Gibalno ovirani gore osvajajo (Gogo 2025), ki poteka že šesto leto. Okroglo obletnico bodo proslavili 30. septembra v Antonovem domu na Viču v Ljubljani.

Skupaj v hribe je povezovalna akcija odbora inPlaninec, v kateri se v hribe skupaj napotijo udeleženci akcij Nevrorazlični, Slepi in slabovidni, Gibalno ovirani gore osvajajo, Odločen korak – za slepe in slabovidne ni ovir, Dolgotrajno bolni in inPlaninci z okvaro sluha, ki so inovativno začeli akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah, s katero povezujejo prostovoljce in planince. Že 17. aprila se bodo skupaj odpravili na Završki stolp. Na Krvavec vabijo 5. junija.