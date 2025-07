Gore ne ločujejo, temveč združujejo

V Odboru inPlaninec pri Planinski zvezi Slovenije letos načrtujejo 76 inkluzijskih pohodov, ki dokazujejo, da so gore dosegljive vsakomur. Med njimi je tudi jutrišnji pohod na Matajur (1642 metrov), z izhodiščem na italijanski strani. Pričakujejo najmanj sto udeležencev, invalidov in neinvalidov ter ljudi s posebnimi potrebami. Tako bodo vnovič pod geslom Skupaj v hribe povezali različne generacije in njihove zmožnosti.

Na inkluzijskih pohodih sodelujejo slepi, gibalno ovirani, vključno z ljudmi na vozičkih, nevrorazlični, ljudje z okvaro sluha, starejši, otroci, prostovoljci in planinci iz Slovenije in zamejstva. Posebnost takšnih pohodov je, da nikogar ne izpustijo; sodeluje lahko vsak, v svojem ritmu in z ustrezno podporo ter prilagoditvami.

Brez prostovoljcev ne gre

Pohode omogoča veliko prostovoljcev, med katerimi so tudi ljudje z invalidnostjo. Opravljajo različne naloge, so vodniki, skrbijo za organizacijo in varnost na poti, spremljevalci nudijo podporo slepim, nevrorazličnim in gibalno oviranim udeležencem. Tisti, ki pomagajo ljudem na invalidskih vozičkih, morajo pokazati kar precej telesne moči in dobre volje, a s skupnim naporom je cilj dosežen.

»Prilagoditve vključujejo dostopne sanitarije, organizirane prevoze za gibalno ovirane, prostovoljci v spremstvu pa skrbijo, da je korak udeležencev varen,« je povedal Stojan Rozman, vodja delovne skupine Gibalno ovirani gore osvajajo, ki poteka pod pokroviteljstvo predsednice republike. Ena od pomembnejših prilagoditev je izbira prave poti s postanki, tempom po meri brez priganjanja in tekmovanja.

V Odboru inPlaninec pri Planinski zvezi Slovenije letos načrtujejo 76 inkluzijskih pohodov. FOTO: arhiv PZS

Pohod na Matajur, goro prijateljstva, razgledov in skupnosti, vodi Jurček Nowakk, vodja odbora inPlaninec, ki je letos prejel nagrado RS za prostovoljstvo za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja: »Italijansko izhodišče smo izbrali kot simbol odprtosti, povezovanja z zamejskimi planinci. Zavetje in domačnost najdemo tudi onstran meje in tako pokažemo, da gore ne ločujejo, ampak združujejo.«

Tri različno zahtevne poti

Izbirati bo mogoče med tremi potmi. Daljša na vrh Matajurja se bo začela ob 9. uri izpred doma Rifugio Pelizzo (1320 metrov), spust pa bo mimo Doma na Matajurju, za katerega skrbi PD Benečija, sledita postanek in druženje ob vrnitvi. Srednja pot se bo začela na istem mestu ob 9.15, sledili bodo krajši vzpon in osvežitev pri Domu na Matajurju ter vrnitev. Kratka pot, ki bo dostopna za ljudi na vozičkih, se bo začela ob 9. uri pri cerkvi v vasi Matajur in se na 3,6 kilometra nadaljevala po asfaltni cesti do Rifugia Pelizzo.

Tridesetega avgusta se nameravajo podati po krožni poti Krvavi kamen–Miklavž–Gospodična, 6. septembra se bodo odpravili na Kokoš, 13. septembra na Bohor, 27. septembra bodo v Radljah praznovali 50 let poti E6, 11. oktobra pa pripravljajo pohod Draga–Ig.