Za (finančno) brezskrbno poletje

Privoščite si več in plačujte s kreditno kartico na obroke. FOTO: SKB banka

01 471 55 55. Mogoče je letošnje poletje pravi čas, da razmislite o svojem finančnem poslovanju in partnerju na področju upravljanja financ. Oglasite se v katerikoli poslovalnici SKB banke , na spletni strani www.skb.si ali pa o ponudbi finančnih rešitev ter produktov za brezskrbno poletje pokramljajte s svetovalcem na telefonski številki

Lahko jih izkoristite, da se ponovno napolnite z energijo in/ali osvežite z novimi dogodivščinami. Privoščite si oddih na obali, v gorah, na kmečkem turizmu in pa vsaj malce zamenjajte vsakodnevno rutino.Vemo, za vse našteto potrebujete denar, ne pa nujno veliko denarja. In čeprav je priporočljivo posebej pri potepanju v naravi imeti v žepu (ali nahrbtniku) vsaj malo gotovine, boste letošnje poletje verjetno največ plačevali s karticami pa tudi brezstično in digitalno.Niso pa vse plačilne kartice enake. SKB kreditna kartica ni primerna zgolj za vse nakupe, z njo imate kredit do 24 obrokov vedno pri sebi, zpa lahko tudi na dopustu preprosto upravljate s svojimi financami. Za dodatno praktičnost – in družabnost je tu storitev, s katero brezplačno nakažete denar uporabnikom drugih slovenskih bank.Ne pustite, da vam priložnosti uidejo – uresničite jih, brez obresti in obiska banke. Z SKB kreditno kartico opravite tudi nakupe večjih zneskov, kot so nakup letalske karte, poletne garderobe, plačilo hotelske namestitve prek spleta … in nato v eni uri diskretno in v zasebnosti določite, na koliko obrokov boste nakup plačali. Vsak nakup nad vrednostjo 50 evrov lahko namreč preprosto razdelite na 2 do 24 obrokov, vse pa uredite varno prek SMS sporočila.Poslovanje z brezstičnimi kreditnimi karticami je preprosto, varnostne nastavitve lahko hitro uredite v MOJ@SKB mobilni banki. Tako si – za boljšo preglednost poslovanja in večjo varnost na dopustu – lahko omogočite ali onemogočite nakupovanje prek spleta, poslovanje na bankomatu, nakupe zunaj Slovenije, začasno pa lahko kartico tudi blokirate.In če se zgodi najhujše, npr., poskrbite, da boste tudi v teh primerih v Sloveniji in tujini brez dodatnih skrbi. Kako? Sklenite, ki poleg bančne kartice zavaruje tudi krajo ali izgubo ključev, osebnih dokumentov, denarnice ter mobilnega telefona ali tablice.Digitalno bančništvo omogoča popoln pregled nad vodenjem in upravljanjem osebnih financ, kadarkoli in kjerkoli. Udobno, hitro in ceneje kot v poslovalnici lahko opravite številne bančne storitve – 24 ur na dan, vse dni v letu. Uporaba je preprosta in ne zahteva posebnega računalniškega predznanja. Zagotovljene so varnost, zaupnost in individualnost. Vse, kar potrebujete, je osebni račun, odprt v SKB banki, do katerega boste dostopali prek izbranih storitev digitalnega bančništva -mobilna in SKB NET spletna banka Kot že njuno ime pove, za dostop do spletne banke potrebujete le internetno povezavo, do mobilne pa pametno mobilno napravo. Banka je tako ob vas, ko ste pri frizerju, na kavču, na prijetnem kosilu v obmorski restavraciji ali na plaži. Morda niste vedeli, a prek mobilne in spletne banke lahko uredite več kot 50 različnih opravkov brez obiska bančne poslovalnice.Za večji nadzor, višjo stopnjo varnosti in boljšo preglednost priporočamo uporabo storitve. V tem primeru vas kratko sporočilo na mobilni napravi obvesti o dvigu gotovine na bankomatu, nakupu na prodajnem mestu, prek spleta in telefona. Takoj ste obveščeni o vsaki transakciji, ki je bila v Sloveniji ali v tujini opravljena z vašo kreditno ali plačilno bančno kartico. Omenjeno storitev preprosto naročite z oddajo vloge prek spletne banke SKB NET ali v katerikoli poslovalnici SKB banke.Ob družabnih dogodkih, skupnih kosilih s sodelavci, prijateljskih srečanjih ali pa celo skupnih potovanjih vam pri delitvi računa na pomoč priskoči Flik.je mobilna aplikacija za takojšna brezplačna plačila oziroma prenos sredstev z enega računa na drug račun v le nekaj sekundah. Ključna prednost poleg divje uporabnosti? Deluje tudi, kadar so banke zaprte! Za transakcijo je dovolj že, da imate v svojem mobilnem telefonu shranjeno prejemnikovo telefonsko številko ali elektronski naslov. Uporaba Flika je preprosta, varna in vsestranska. Za uporabnike SKB NET spletne in MOJ@SKB mobilne banke je uporaba Flika popolnoma brezplačna.Naročnik oglasne vsebine je SKB banka