Za pacienta iz Puconcev je zdravstvena oskrba v Poljanski dolini škodljiva

V nadaljevanju preberite:

V času najbolj izpostavljene krize s primarnim zdravstvom v Ljubljani se je k nam vpisalo kar nekaj pacientov tudi od tam, pa so izkušnje z njimi slabe. Ne zato, ker so iz Ljubljane, ampak zato, ker smo jim predaleč. Ko zbolijo, je ura vožnje do zdravnika lahko zelo dolga. Zato bi takrat večina rada reševala težave na daljavo z opisi, slikami ali celo z že izdelanim načrtom zdravljenja, ki naj ga zdravnik le še požegna. Seveda elektronsko, ker je za navaden žegen pot iz Ljubljane do Gorenje vasi spet predolga. Ker te paciente občasno obravnavam tudi sam, lahko z veliko strokovno gotovostjo zatrdim, da oskrba na daljavo ni nekaj, kar bi bilo dobro za pacienta in zdravnika. Lahko bi vam predstavil par ne najbolj optimalnih potekov zdravljenja, ki so nastali kot posledica oddaljenosti od ambulante. In zaradi strokovnih razlogov pacientov iz krajev, ki so od nas oddaljeni več kot slabe pol ure, ne sprejemamo in jih ne bomo niti v prihodnje. Vem, da je to zapisano v vaših pravilih, ampak oprostite, vaša pravila so zame globoko pod strokovnimi argumenti. Ob tem vam povem, da je sestra, ki ste jo z dopisom poskušali poučiti o neustreznem ravnanju, dobila jasno pohvalo za obravnavo konfliktnega sogovornika in je bila za to vestno delo tudi nagrajena. Naše sestre so odlične, vedo, zakaj so v službi, delajo z bogatim znanjem po navodilih zdravnikov in tudi po svoji vesti. Seveda si z nagrado ne bo opomogla, je pa začutila, da stojimo za njo, prav tako kot tudi ona velikokrat med nami in včasih ne preveč olikanimi pacienti. Pa teh ni veliko, zato so tiste redke nadloge bolj izstopajoče in nam vsem znane.

V nadaljevanju predstavitev našega dela argumentiram, zakaj si upam reči NE tudi tako velikim, kot je ZZZS.