Dve leti po poplavah končno do parcel

V začetku avgusta bosta od uničujočih poplav minili dve leti, prebivalci Letuš pa so zdaj le dočakali zakonsko podlago, ki jim bo končno omogočila nakup parcel v braslovških Rakovljah. Poslanci so hkrati prisluhnili nekaterim pomislekom glede prvotno predlaganih rešitev in veljavnost prepovedi prodaje tako pridobljenih nepremičnin skrajšali, omogočili obremenitev s hipoteko, v obsegu objekta, ki ga bodo nadomeščali, pa graditeljem ne bo treba plačati komunalnega prispevka.

Osnovni namen novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki jo je na izredni seji potrdil državni zbor, je vzpostavitev sistemske podlage, da lahko država parcele v svoji lasti neposredno ponudi za nakup upravičencem po poplavah. Brez takšne zakonske rešitve bi bila država dolžna zemljišča ponuditi na javni držabi, kjer pa bi se zanje lahko potegovali vsi, medtem ko bodo zdaj namenjene zgolj prizadetim v poplavah in za nadomestno gradnjo.

Predlog novele je sprva predvidel, da upravičenci, ki bi gradili na zemljiščih v lasti države, ne bi bili oproščeni plačila komunalnega prispevka, kot velja to za ostale »poplavljence«, a so Letušani opozorili, da bi bili v tem primeru v diskriminatornem položaju. Poslanic so člen spremenili in graditelji bodo zdaj oproščeni plačila komunalnega prispevka v obsegu objekta, ki se nadomešča.

Ob začetku sprejemanja zakonske podlage so prizadeti opozarjali še na določilo, ki določa za zemljišča tržno ceno, a državni sekretar Jure Leben je že pred časom zagotovil, da bodo zemljišče cenili brez komunalne infrastrukture, da bodo cene tako nekoliko nižje od tržnih in da si jih bodo upravičenci lahko privoščili. Ključno besedo pri tem bodo imeli cenilci, a župan občine Braslovče Tomaž Žohar verjame, da bodo cenilci upoštevali dejanska razmerja, dejansko stanje na terenu. Cenitve novih zemljišč skupaj s komunalno infrastrukturo naj bi bile tako predvsem primerljive s cenitvami odkupov obstoječih ogroženih objektov.

Za tako pridobljeno nepremičnino bo kljub drugačnim željam veljala prepoved prodaje, so pa to obdobje poslanci z dopolnilom skrajšali s prvotno desetih let na šest let. Na postopek dedovanja omejitev ne vpliva, prav tako v tem primeru ne velja več prepoved prodaje – ta je vezana na prvega lastnika. Prepoved obremenitve nepremičnine, ki je bila sprva prav tako predvidena, so poslanci z dopolnilom odpravili, tako da bodo lahko lastniki na nepremičnino vezali hipotekarno posojilo.