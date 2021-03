Začetek cepljenja učiteljev, vsi se ne testirajo

Danes o NPZ

Kateri dijaki bodo poleg zaključnih letnikov v ponedeljek prišli v šole, bodo odločili in sporočili ravnatelji. Naenkrat bo v srednjih šolah največ polovica vseh dijakov, osnovne šole nadaljujejo pouk kot do zdaj. Prihodnji teden se bo začelo tudi cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, še vedno pa bo obvezno tedensko testiranje učiteljev, s čimer imajo vsaj v Osnovni šoli Prebold kar nekaj težav, zadevo preverja tudi zdravstveni inšpektorat.Nekdanji ravnatelj in učitelj na OŠ Preboldje pristojne obvestil, da sedanji ravnateljkrši odlok vlade, saj se noče testirati. Žurej je na vprašanje Dela, ali se testira ali ne, odgovoril: »Ne zdi se mi smiselno, da o tem razpravljamo po medijih.« Potrdil pa je, da v šoli niso vsi testirani. »Zaposlene usmerjamo na testiranja, k uporabi mask in razkužil, pričakujejo, da jih bomo poslali tudi na cepljenje. Delodajalec mora za to imeti dokazila, študije, na katere se lahko sklicuje, da je to zanesljivo in varno, da to ne bo ogrožalo zdravja zaposlenih. Vse postopke sem izvedel, kot jih je predlagala inšpekcija,« pravi.Račečič trdi, da je bilo samo na začetku nekaj zaposlenih, ki se niso testirali: »Zadnji teden so bili vsi testirani, le ravnatelj ne. Inšpektorica ga je vsak teden obvestila, naj se gre testirat.« Zdravstvena inšpektoricaje včeraj dejala, da so opravili 40 nadzorov testiranja v šolah in vrtcih ter da niso ugotovili nobenih nepravilnosti. Za Delo pa je pisno odgovorila, da postopek v primeru OŠ Prebold še ni zaključen in ga ne morejo komentirati.Od prihodnjega tedna bodo spet obvezne maske v razredih od šestega razreda dalje. Ministricaje dejala, da to zagotavlja, da bo pouk ostal v šolah. Kljub temu pa naj bi poskusno že konec meseca na daljavo opravili nacionalna preverjanja znanja (NPZ), je dejal ravnatelj, ki ni želel biti imenovan: »Kupili so že licence za program. Kot mi je znano, so kupili 5000 licenc, kar pomeni, da NPZ lahko hkrati na daljavo piše 5000 učencev. To pomeni, da bi morali NPZ izvajati v štirih etapah, saj je v devetem razredu okoli 20.000 učencev.«Da NPZ gotovo bo, so z ministrstva že sporočili, kako bo potekal, bo znano prihodnji teden, danes imajo sestanek z ravnatelji, je povedala Kustečeva. Večina ravnateljev NPZ letos, ko učencev štiri mesece ni bilo v šolo, nasprotuje. Opozarjajo tudi, da bi bila izvedba na daljavo sploh nesmiselna, saj nekatere šole nimajo dovolj računalnikov, številni otroci pa imajo doma preslabo povezavo ali je sploh nimajo.Maturo so delno prilagodili že decembra, dodatnih prilagoditev ne bo, je ponovila ministrica. Dijakom, ki so dobili globe zaradi protestov, na katerih so zahtevali šolo, ni stopila v bran: »Gre za mlade odrasle, za katere verjamem, da razumejo in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja. To je prvi korak v svet odraslosti.«