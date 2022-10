Zagovornik načela enakosti predlagal sistemski nadzor v domovih za starejše

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu predstavil redno letno poročilo za leto 2021. Ob tem Lobnik ministru predstavil tudi priporočila za izboljšanje varstva pred diskriminacijo na zdravstvenem področju, med drugim je predlagal izvedbo sistemskega nadzora v domovih za starejše, so sporočili.

Zagovornik namreč nima možnosti nadzora nad strokovnimi odločitvami zdravstvene stroke in ne more ugotavljati, ali so bili oskrbovanci ustrezno napoteni v bolnišnice v primeru okužb z novim koronavirusom, so pri Zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

Zakonodaja diskriminatorna do samskih neplodnih žensk

Lobnik je ministra seznanil z zahtevo za oceno ustavnosti zakonodaje, ki ureja dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Zagovornik je ocenil, da je ta zakonodaja diskriminatorna do neplodnih žensk, ki niso v zakonski ali zunajzakonski skupnosti. Tem ženskam pomoč pri zanositvi ni na voljo le zato, ker so samske, razvezane, ovdovele ali pa živijo v druge vrste partnerstvu oziroma življenjski skupnosti, vključno z istospolno partnersko zvezo.

Bešiču Loredanu je predstavil še priporočila iz posebnega poročila o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji. Ta so ustanovitev nacionalne kontaktne točke in delovne skupine z namenom priprave nacionalnih smernic za obravnavo pacientov v postopkih medicinske potrditve spolne identitete.

Izpostavil pa je tudi neodzivnost interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, ki deluje v okviru Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Vprašanje dostopnosti do javnozdravstvenih storitev za romsko skupnost

Z ministrom sta govorila tudi o zdravstvenem stanju pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji in priporočilih za izvajanje posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti v zvezi z izboljšanjem zdravja in dostopnosti do javnozdravstvenih storitev za romsko skupnost in spremljanje učinkovitosti teh ukrepov.

Zagovornik in minister sta se pogovarjala tudi o digitalizaciji v zdravstvu. Spregovorila sta o nedostopnosti do zdravstvenih storitev v nekaterih zdravstvenih domovih, ki prizadene zlasti starejše, ljudi z invalidnostmi in ljudi, ki nimajo digitalnih kompetenc.

Bešič Loredan se je strinjal, da je popolna digitalizacija v zdravstvu lahko nevarna. Po njegovih besedah izkušnje iz drugih držav kažejo, da je za paciente najbolje ohranjati kombinirani sistem, ki je v 60 odstotkih digitaliziran, v 40 odstotkih pa še vedno omogoča pacientom osebni stik z zdravnikom in drugim zdravstvenim osebjem, so njegove besede povzeli v sporočilu.