Zakaj država kupuje skoraj pet ton mesne paštete?

Zavod za blagovne rezerve je objavil javno naročilo za nakup 4,6 tone konzerv mesne paštete. Ponudnik se mora zavezati tudi, da bo pašteto skladiščil in zalogo konzerv obnavljal. Je to naročilo povezano z nedavno nacionalno vajo Odpornost, ki je potekala na več področjih pod okriljem obrambnega ministrstva in v kateri so ugotavljali, kako dobro je Slovenija pripravljena na izredne razmere?

Na začetku meseca se je končala najobsežnejša nacionalna vaja, v kateri se je preverjalo, kako smo pripravljeni na krizne oziroma vojne razmere. V času vse večjih globalnih izzivov, motenj v preskrbovalnih verigah in nenadnih kriz postaja tudi zagotavljanje prehranske varnosti ena najpomembnejših nalog države. Ključni temelj zanjo je ohranjanje in zaščita strateško pomembnih kmetijskih zemljišč, blagovnih rezerv in preskrbovalnih verig, opozarjajo strokovnjaki. To je ključ do doseganja stabilne preskrbe s hrano v izrednih razmerah.

Po naših informacijah je preverjanje pripravljenosti na izredne (tudi vojne) razmere pokazalo, da smo slabo pripravljeni, predvsem kar zadeva preskrbo s hrano, če bi bile dobavne verige prekinjene za dlje časa. Trgovske verige imajo po neuradnih informacijah namreč zalog le za slab teden dni.

Vloga blagovnih rezerv

Posebno vlogo pri zagotavljanju preskrbe ima zavod za blagovne rezerve, ki je zadolžen za osnovno preskrbo z osnovnimi živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujni za življenje ljudi, ter strateškimi surovinami in reprodukcijskimi materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali so posebnega pomena za obrambo države.

Na zavodu pravijo, da nakup več kot štirih ton in pol konzerv mesne paštete pomeni manjšo nabavo, dopolnitev blaga te vrste v primerjavi s celotno že obstoječo zalogo. »Vsekakor je število dni za preskrbo odvisno od posamezne vrste blaga in se od blaga do blaga spreminja. Pšenice imamo v državnih blagovnih rezervah za več kot šest mesecev povprečne porabe v državi,« poudarjajo.

Natančnejših podatkov o zalogah ne razkrivajo, saj so ti po zakonu označeni kot tajni.

Kako pa je z zalogami naftnih derivatov? »Višina zalog naftnih derivatov presega minimalne zahteve s področja evropske in nacionalne zakonodaje, torej zahteve po 90-dnevni povprečni minimalni porabi v državi,« so nam sporočili. Zalog naftnih derivatov naj bi Slovenija imela za več kot za tri mesece porabe.

Zmanjkalo bi tudi krme za govedo

V okviru vaje preverjanja pripravljenosti na izredne razmere se je izkazalo, da bi ob prekinitvi mednarodnih dobavnih verig ostali ne le brez hrane, ampak tudi brez surovin za njeno pridelavo. Primanjkovalo bi tudi krme za govedo oziroma rdeče meso, za katero velja, da smo z njim samopreskrbni, ostali bi brez semen in drugih surovin, ki so pomembne za pridelavo hrane.

Vlada bo celovito poročilo o ugotovitvah nacionalne vaje imela na mizi predvidoma na začetku prihodnjega leta.

Na podlagi ugotovitev bodo na ministrstvu za obrambo v prihodnje več pozornosti namenili tudi problematiki zaklonišč, ki je v negotovih mednarodnih razmerah spet aktualna. Na to kaže tudi napoved nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa, ki je ta teden dejal, da bo Nemčija gradila nova zaklonišča. V okvir celovite obrambne sposobnosti države namreč sodi tudi zagotavljanje dovoljšnjih zakloniščnih kapacitet za prebivalstvo v primeru bombnih napadov. Od zaklonišč, ki so bila v preteklosti namenjena umiku prebivalstva med bombardiranji, jih je namreč v Nemčiji uporabnih le še četrtina.

V Sloveniji imamo okoli 2100 različnih zaklonišč, ki lahko sprejmejo okoli 350.000 ljudi. Pristojni inšpektorat je pred dvema letoma opravil pregled 170 javnih zaklonišč. Potrdila o tehnični brezhibnosti jih je imelo le 92.