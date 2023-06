Zakaj kroničnih bolezni ne bi preprečili, če je to mogoče?

V nadaljevanju preberite:

Pri razvijanju nove metode bodo raziskovalci uporabili napredne tehnologije in inovativne pristope. Kako? Tako, da bodo »z orodji umetne inteligence na več podatkovnih zbirkah o 24-urnem vedenjskem vzorcu, telesni zmogljivosti, biomarkerjih in pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni razvili modele, ki bodo lahko že pri otrocih in mladostnikih čim bolj natančno napovedali njihovo tveganje za obolevanje v odrasli dobi«. V ta namen bodo razvili dve aplikaciji: ena bo namenjena zdravstvenim delavcem, druga državljanom, obe pa bosta prikazovali zdravstvena tveganja, razčlenjena na dejavnike tveganja, in priporočene spremembe vedenja za njihovo zmanjšanje, pri čemer bodo upoštevali tudi, kaj je za določeno ciljno skupino najbolj primerno.