Po državi močno sneži – zaradi zdrsov zaprti odseki avtocest

Zaradi napovedanega vremenskega dogajanja je agencija za okolje za danes do okoli 10. ure dopoldne izdala oranžno vremensko opozorilo za celotno državo. Po nižinah bo večinoma zapadlo od pet do 20 centimetrov snega, v višje ležečih območjih ga lahko zapade tudi več kot pol metra, napovedujejo vremenoslovci.

Danes dopoldne bodo padavine oslabele in se zvečer znova okrepile. V torek bo dopoldne suho, popoldne pa bodo znova padavine, so sporočili iz Agencije RS za okolje. Nov padavinski proces pa bo Slovenijo zajel v noči na torek in nato še en v noči na sredo, vendar padavine ne bodo tako intenzivne. Tudi po nižinah ne bo vedno snežilo, ampak bo ponekod deloma snežilo, deloma deževalo. Višje se bo sneg obdržal, po dolinah pa bo to odvisno od količine zapadlega snega. V Alpah se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Promet že močno oviran

Na številnih cestah se sneg že oprijema vozišča. Ponekod se pojavlja tudi poledica. Zaradi zdrsa tovornih vozil je zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprti so tudi razcep Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, dolenjska avtocesta pri Medvedjeku proti Ljubljani in uvoz Ljubljana Jug proti Kopru.

Zaradi zasneženih cest promet poteka počasneje povsod po državi, številni cestni odseki so zaprti. Ceste plužijo, vendar zaradi močnega sneženja povsod ostajajo zasnežene. Če ni nujno, se ne odpravljajte na pot, dokler ne bo prenehalo snežiti, poziva prometnoinformacijski center.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je zaprta cesta Radovljica-Črnivec pri Podvinu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Lomom in Uncem proti Kopru in oviran promet pri Brezovici proti Kopru, promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti na odseku Grosuplje-Višnja Gora.

Potovalni čas se je zaradi slabih voznih razmer podaljšal, na relaciji Maribor-Ljubljana na okoli tri ure in na relaciji Koper-Ljubljana na skoraj dve uri.

Prepoved tovornih vozil nad 7,5 tone velja na štajerski avtocesti od Šempetra proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru in pred Kozino proti Ljubljani in pred Sežano vzhod proti Ljubljani.

Cesta čez prelaz Vršič in cesta čez Korensko sedlo sta zaprti. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Col-Ajdovščina in Črmošnjice-Črnomelj. Na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige.

Na območju Elektro Ljubljana je bilo po poročanju Radia Slovenija vrsta izpadov električne energije, težave že odpravljajo.

Na cestah bodo tudi plužne in posipne skupine. Na pot se odpravite prej kot običajno ter le z obvezno zimsko opremo, poziva prometnoinformacijski center.

Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da se je treba na spremenjene vozne okoliščine dobro pripraviti, prav tako je treba pripraviti vozilo, ki ga je pred vožnjo treba očistiti. Agencija priporoča povečanje varnostne razdalje ter opozarja na skrb za ustrezno bočno razdaljo ob prehitevanju pešcev, kolesarjev ali voznikov e-skirojev. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih močno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno.