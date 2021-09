Zaradi požara evakuirali več kot 70 stanovalcev Bratovševe ploščadi

Ponoči je na Bratovševi ploščadi v Ljubljani zagorelo v stanovanju v devetem nadstropju. Zaradi požara so evakuirali 74 stanovalcev iz več nadstropij, ki so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.



V stanovanju je zagorelo ob 1.22; posredovali so gasilci Gasilske brigada Ljubljana in PGD Črnuče, ki so že razširjen požar pogasili, prezračili celoten objekt in zaprli plinsko napeljavo. Evakuirane stanovalce so namestili v avtobus. Dežurni delavec elektropodjetja je izklopil elektriko v zgorelem stanovanju. Po končani intervenciji so se vsi lahko vrnili v stanovanja, so še sporočili z uprave.



Kot so dodali predstavniki Policijske uprave Ljubljana, po do zdaj znanih podatkih nihče ni bil poškodovan. V stanovanju, v katerem je bil požar, je nastalo za najmanj 300.000 evrov materialne škode. Kriminalisti bodo danes opravili ogled, da bi odkrili vzrok nesreče, o čemer bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

