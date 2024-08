Zaradi vabila Cipi Livni na Bled vroče tudi v SD

Kaj je zagrešila Cipi Livni?

Cipi Livni je službovala kot podpredsednica vlade in zunanja ministrica Izraela decembra 2008 in januarja 2009, ko je Izrael izvajal napade na Gazo v sklopu operacije Cast Lead. Posebna preiskovalna skupina Združenih narodov, ki je preiskovala dogodke v času operacije, je ugotovila, da je med 27. decembrom 2008 in 18. januarjem 2009 Izrael izvajal hujše kršitve mednarodnih človekovih pravic in humanitarnega prava ter vojna hudodelstva in morda celo hudodelstva proti človečnosti, opozarja Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC)

Kako visoko na lestvici prioritet je nekaznovanost za najhujša hudodelstva za Slovenijo, kaže tudi to, da je Slovenija ena od pobudnic ljubljansko-haaške konvencije, prelomne mednarodne pogodbe, ki bo pomagala zagotoviti pravico žrtvam genocida, zločinov zoper človečnost in vojnih hudodelstev. Vprašanje, ki si ga zastavlja PIC ob obisku Cipi Livni, je, ali bo Slovenija sledila svojim zavezam in uporabila zakonita pravna sredstva, ki jih predvidevata mednarodno in nacionalno pravo - torej aretirala gostjo BSF.