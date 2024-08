V Veliki Britaniji ji je grozil zapor, na Bledu je dobrodošla

Na letošnji Blejski strateški forum (BSF) so organizatorji med drugim povabili Cipi Livni, ki je bila poleg drugih ministrskih funkcij med letoma 2006 in 2009 izraelska zunanja ministrica ter podpredsednica izraelske vlade. Zaradi njene vloge med vojaškim napadom Cast Lead na Gazo leta 2008, ko je bilo ubitih več kot tisoč prebivalcev in uničenih več kot sto palestinskih domov, v Gibanju za pravice Palestincev in Solidarnostnem odboru za svobodno Palestino zahtevajo umik vabila Cipi Livni na BSF.

Kot pojasnjujejo, je bila Cipi Livni takrat tudi članica izraelskega vojnega kabineta, operacija Cast Lead pa danes velja za »znanilko vse bolj genocidne narave izraelske politike«. Gibanje za pravice Palestincev in Solidarnostni odbor za svobodno Palestino pozivata vlado Roberta Goloba in zunanje ministrstvo, ki ga vodi Tanja Fajon, da nemudoma prekličejo vabilo Cipi Livni na »mednarodno uveljavljeno« in »vodilno konferenco v osrednji in jugovzhodni Evropi«, ki jo označujejo za »ponos« in »podaljšano roko« slovenske diplomacije.

Nevladniki: Bila je sooblikovalka izraelske nezakonite politike

Slovenska vlada je na BSF po njihovem povabila političarko, ki je kot predstavnica države Izrael izrecno zavrnila pomen in veljavo mednarodnega prava in sodelovala pri uničevanju Gaze v operaciji Cast Lead. Leta 2009 je Cipi Livni izjavila, da je izraelska vojska v Gazi ravnala huligansko, a da je to od nje tudi zahtevala. Dejala je še, da je Izrael država, ki »podivja, ko nekdo strelja na njene državljane – in to je dobro«.

Slovenski nevladniki opozarjajo, da je bila Cipi Livni vso kariero pomembna sooblikovalka izraelske nezakonite politike prilaščanja palestinskih ozemelj ter razlaščanja in zatiranja palestinskega prebivalstva, kar je 19. julija letos obsodilo meddržavno sodišče in izraelsko okupacijo palestinskih ozemelj razglasilo za nezakonito. S tem je vsem državam naložilo, da Izraela pri kršitvah mednarodnega prava ne smejo podpirati.

Zoper Cipi Livni je leta 2009 britanski sodnik izdal priporni nalog zaradi njene vloge pri hudodelstvih, izvedenih med operacijo Cast Lead, britanska policija jo je leta 2016 iz istega razloga pozvala na zaslišanje, zaradi možnosti aretacije je odpovedala obiske Belgije in Švice.

Vabilo vlade Cipi Livni v času, ko je Izrael sredi deset mesecev trajajoče genocidne vojne v Gazi, je konkretno politično dejanje, s katerim slovenska vlada izraža aktivno podporo nezakoniti izraelski politiki zadnjih desetletij, vključno s trenutnim izvajanjem genocida.

Mladika spodbuja dialog

Cipi Livni bi morala na BSF nastopiti na panelu o vojni v Gazi, na katerem nastopa tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Zato ne preseneča, da na zunanjem ministrstvu poziv nevladnikov k preklicu povabila Cipi Livni zavračajo.

Z zunanjega ministrstva sporočajo, da je BSF regionalni strateški forum, ki »združuje ljudi različnih, tudi nasprotujočih si pogledov«. Namen foruma je spodbujanje dialoga in razumevanja med različnimi akterji, tudi v najbolj zahtevnih in konfliktnih okoliščinah.

Z Mladike še sporočajo, da je vodilo slovenske zunanje politike na Bližnjem vzhodu doseganje dogovora o politični rešitvi z dvema državama, Izraelom in Palestino, ki živita v miru drug z drugim: »V tem kontekstu je ključno, da slišimo in razumemo poglede vseh strani, vključno z izraelsko, saj lahko le tako prispevamo k iskanju trajnih rešitev in krepitvi mirovnega procesa.«