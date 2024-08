Glavna domača akterja letos usklajena

Bliža se 19. izvedba mednarodne konference Blejski strateški forum (BSF), ki bo potekala 2. in 3. septembra pod naslovom Svet vzporednih realnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo imela otvoritveni govor. Zunanjepolitičnega rivalstva, ki občasno izbruhne na relaciji s predsednikom vlade Robertom Golobom, (za zdaj) ni videti.

Kot je dogovorjeno med predsednikom vlade Robertom Golobom in predsednico republike Natašo Pirc Musar, bo slednja imela otvoritveni govor na BSF, premier pa bo zatem nastopil na osrednjem panelu voditeljev. Lani sta imela zamenjani vlogi, predsednica republike je vodila predsedniški panel, predsednik vlade pa je imel otvoritveni govor.

A vsi dogovori med najvišjima predstavnikoma države ne zdržijo do konca. Denimo tisti, da bo Slovenijo na odprtju olimpijskih iger v Parizu zastopala predsednica republike. Poleg nje je naknadno v Pariz na odprtje odpotoval tudi premier. Kdo vse bo sodeloval na osrednjem voditeljskem panelu letošnje izdaje BSF, še ni znano. Je pa mogoče na njem pričakovati predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je že potrdila udeležbo, in hrvaškega premiera Andreja Plenkovića.

Letos je napovedanih precej manj predsednikov vlad kot leta 2021, ko je BSF potekal pod taktirko takratnega predsednika vlade Janeza Janše. Na Bled mu je uspelo pripeljati 14 predsednikov vlad in držav, večinoma so bili to njegovi takratni politični somišljeniki in zavezniki z madžarskim premierom Viktorjem Orbánom na čelu. Med visokimi gosti tako kot zadnja leta prevladujejo predvsem zunanji ministri iz vzhodne Evrope in z Zahodnega Balkana.

Vsaka vlada, nič drugače ni s sedanjo, poskuša BSF izkoristiti za promocijo svojih zunanjepolitičnih usmeritev. Kot je mogoče slišati iz diplomatskih vrst, naj bi Golob govor na letošnjem BSF osnoval okrog uspešne zamenjave pri nas ujetih ruskih vohunov, ki da je Slovenijo naredila za nekakšen most med zahodom in Rusijo. Golob je izmenjavo označil kot veliki met za Slovenijo, otipljivih koristi od nje pa naša država še ni bila deležna.

Organizatorji želijo z letošnjo izvedbo BSF poslati poziv k sodelovanju v skupno dobro – s poslušanjem in slišanjem ter preseganjem lastnih stališč. Zavedanje, da živimo v svetu vzporednih realnosti, nas spodbuja k združevanju teh realnosti v korist skupnega dobra, so zapisali v napovedi. Kot enega zanimivejših panelov navajajo tistega o (ne)delovanju globalnega multilateralnega okvira, tudi s slovenskimi izkušnjami pri dosedanjem delu varnostnega sveta.