Zavrnili vse sklepe glede objave plač policistov

Minister Aleš Hojs v objavi ne vidi težave. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odbor za notranje zadeve je po več kot šestih urah razprave o javni objavi plač policistov zavrnil vse predlagane sklepe, med drugim sklep, naj ministrstvo objavljeni seznam umakne. V razpravi je bilo večkrat slišati, da objava seznama zakonsko ni sporna, je pa vprašanje, ali je bila tudi modra. Ministerv objavi ne vidi težave.Razpravo o omenjeni tematiki so zahtevali v LMŠ, kjer so med drugim predlagali tudi sprejetje sklepa, naj odbor ugotovi, da je ministrstvo z objavo ogrozilo nacionalno varnost. Ta in še trije drugi sklepi so bili zavrnjeni.Kot je v imenu predlagatelja seje uvodoma pojasnil(LMŠ), je največja težava objave ta, da vključuje tudi podatke o pripadnikih specialne enote in kriminalistih, ki opravljajo prikrite preiskovalne ukrepe, s čimer naj bi jih ministrstvo postavilo v nevaren položaj. »Gre namreč za podatke, ki so zanimivi za kriminalne združbe ali tuje varnostne službe,« je dejal.Objava seznama je po prepričanju Prebila tudi zavajanje, saj so bili objavljeni bruto zneski plač, pri tem pa ni bilo razvidno, koliko znašajo dodatki, nadure in podobno. »Prikazati ste želeli sliko, ki ni realna,« je dejal.Notranji minister Aleš Hojs je povedal, da so plače objavili zaradi stavke Policijskega sindikata Slovenije, s čimer so želeli nazorno pokazati, kakšne so dejanske plače v policiji.Zavrnil je očitek, da so objavljeni podatki zavajajoči. »Jasno je bilo napisano, kakšne dodatke vsebujejo bruto zneski in kakšno je njihovo povprečje v policiji,« je dejal. Iz objavljenih podatkov se tudi ne vidi, kaj natančno kdo dela. »Ničesar, kar ne bi smeli, nismo razkrili,« je dejal. Kot je dodal, je policijo že pozval, naj sporoči, če je treba koga dodatno zakriti, a odgovora do zdaj ni dobil.Sezname policistov po njegovih besedah objavljajo tudi drugje. Kot primer je izpostavil policiji v Chicagu in New Yorku, ki imata na spletu objavljena seznama vseh svojih policistov, vključno z opisom del in plačami.Strokovnjak za varnostna vprašanjaje na to odgovoril, da gre verjetno za objave podatkov od običajnih policistov, zagotovo pa ne objavijo podatkov o na primer zaposlenih na FBI, je menil.Strokovnjak za varnost na fakulteti za varnostne vedeje ocenil, da objava z vidika preglednosti ni bila nezakonita, je pa lahko »nenavadna z vidika varnostnih tveganj«. Nekdo, ki ima interes, lahko namreč z analizo pride do podatkov, ki lahko negativno vplivajo na delovanje organa, je dejal. Pričakoval bi tudi, da bi se minister pred objavo s policijo posvetoval, ali so morda kateri podatki označeni kot varovani in varnostno tvegani.Predsednik Policijskega sindikata Slovenijeje ocenil, da je minister z objavo ogrozil varnost določenih policistov in kriminalistov, predsednik Sindikata policistov Slovenijepa, da so bili zaradi nezmožnosti dogovora med ministrstvom in sindikatom neupravičeno javno izpostavljeni vsi policisti.V poslanski razpravi, ki je sledila, je tudi(SD) kot problematično ocenil, da presoja tega, ali kateri od podatkov ne bi smel biti objavljen, ni bila opravljena, in da so s to presojo očitno začeli šele pozneje.»Informacijska pooblaščenka je dejala, da s samo objavo ni bilo nič narobe in to je vse, kar je v tej zadevi treba povedati,« je nasprotno menil(SDS). Podobno je opozoril(NSi).»Sama zakonitost objave ni vprašljiva, vprašanje pa je, ali je bila modra. Sama se za objavo ne bi odločila," je dejala(SMC).(SNS) nima zadržkov do objave plač, se je pa vprašal, ali ne bi bilo bolj smiselno, da se objavi neto plače: »Ker potem bi lažje videli razliko.«»Odprli ste pandorino skrinjico, ki jo bo zelo težko zapreti,« pa je menil(Levica).