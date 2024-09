Skoraj tri četrtine vprašanih meni, da zdravstvene reforme ne bo

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji četrtek se bo sestal vrh koalicije, na katerem se bodo partnerji pogovorili o nadaljnjem delu. Na dnevnem redu bodo obravnavali štiri reforme. Vladna ekipa je že v drugem polčasu mandata, od vseh napovedanih reform pa za zdaj ni oprijemljivih rezultatov. Javnost večinoma dvomi, da jih bo izpeljala, kaže anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo. Vprašani so še najbolj skeptični do tega, da ji bo uspela prenova zdravstva, ki pa jo hkrati ocenjujejo kot daleč najbolj nujno. Analitikov ne preseneča izražena visoka raven nezaupanja do izvršilne veje oblasti, saj je bilo obljub precej več, kot je uresničenega.

V raziskavi, ki je potekala od 2. do 5. septembra, so anketarji Mediane 718 polnoletnih prebivalcev Slovenije vprašali, ali menijo, da bo vladi do konca mandata uspelo izpeljati zdravstveno, davčno, pokojnino in plačno reformo. Izid kaže, da so se pričakovanja ljudi precej znižala. Pri vseh štirih odločno, z najmanj 62 odstotki, prevladujejo odgovori, da verjetno ne in gotovo ne.