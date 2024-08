Predlog: V neprekinjeno zdravstveno varstvo obvezno tudi koncesionarji

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so na popoldanskem sestanku med drugim razpravljali o problematiki odhodov radiologov iz javnih zavodov. Po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel se na ministrstvu strinjajo s predlogi združenja zdravstvenih zavodov, doreči pa bodo morali časovnico in način njihove vpeljave.

Direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar je po sestanku v izjavi za medije opozorila, da iz javnih zdravstvenih zavodov odhajajo zdravniki nekaterih specialnosti, kar onemogoča oziroma otežuje izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Eden od predlogov združenja je zato, da bi se morali v neprekinjeno zdravstveno varstvo vključevati vsi zdravniki specialisti, ki delajo v javni zdravstveni mreži, torej tudi koncesionarji.

»To je že zdaj (...) stvar zakona, vendar je praksa pač taka, da se to ne izvaja,« je pojasnila Prevolnik Rupel in napovedala uvedbo ukrepov, da se bodo v neprekinjeno zdravstveno varstvo vključevali vsi specialisti.

Druga zahteva združenja je, da naj denar v zdravstvu sledi zahtevnosti obravnavanih primerov in uveljavljanju storitev, je pojasnila Jevševar. Gre sicer za ukrep, ki zahteva »kar nekaj dela in kalkulacij«, je pojasnila.

Na področju radiologije pa se združenje zavzema za boljše pogoje dela in plačilo radiologom v javnih zdravstvenih zavodih, saj tako ti ne bodo več odhajali iz javnih zavodov h koncesionarjem. Zavzemajo se tudi za boljše vključevanje specializantov v neprekinjeno zdravstveno varstvo.

Odhodi radiologov težava vseh bolnišnic

Na vprašanje, ali imajo težave z odhodi radiologov poleg celjske tudi druge slovenske bolnišnice, je Jevševar odgovorila, da o tovrstnih težavah poročajo vsi direktorji. »Nekje so že popolnoma konkretne in tudi že skoraj izpraznjeni oddelki, drugje pa se te težave že nakazujejo. To je težava vseh bolnišnic, ki pa pomembno vpliva na izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, zato je še tako bolj pereča,« je opozorila.

Glede časovnice in načina vpeljave ukrepov se bodo predstavniki ministrstva in združenja zdravstvenih zavodov dogovorili na prihodnjih sestankih, obstaja tudi možnost, da bodo ustanovili posebno delovno skupino, je po koncu sestanka povedala ministrica za zdravje Prevolnik Rupel. Ob tem je poudarila, da službe ministrstva v uvedbi predlogov združenja sicer niso videle velikih težav.

Nekatere ukrepe bodo po njenih besedah lahko vpeljali prej – kot je bilo razumeti, z novelo uredbe programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za nekatere druge ukrepe pa bodo morali spremeniti zakonodajo, kar bo trajalo dlje.

Ko bodo ukrepi začeli veljati, bodo imeli posledice na dostopnost do zdravstvenih storitev, je poudarila ministrica. Vodstva zdravstvenih zavodov pa bodo imela nekaj dela, saj bodo morali delo organizirati tako, da bodo zagotavljala dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev, je dodala.

V združenju zadovoljni

V združenju zdravstvenih zavodov so po besedah Jevševar zadovoljni, da je ministrstvo prisluhnilo njihovim predlogom in se z njimi strinjalo.

Predstavniki ministrstva za zdravje, vodstva bolnišnic, predstavniki združenja zdravstvenih zavodov in predstavniki razširjenega strokovnega kolegija za radiologijo so se na sestanku srečali po novici iz začetka avgusta, da so v celjski bolnišnici odpoved dali trije specialisti radiologije, kar je pod vprašaj postavilo vzdrževanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Že pred tem pa je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v juliju ministrstvo za zdravje pozvalo k odpravi neenakosti med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji.

Po obstoječi zakonodaji namreč koncesionarji, ki nimajo enakih odgovornosti in obveznosti, kot so denimo plačilo regresa in nadomestila za bolniško odsotnost, prejmejo enako plačilo kot javni zavodi, so takrat med drugim opozorili pri združenju.