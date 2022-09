Zdravnikom je dovolj, stavka ni izključena

Po današnji letni skupščini zdravniškega sindikata Fides bo jasno, če in kako bodo zdravniki zaostrili sindikalne aktivnosti. Kot smo izvedeli neuradno, ni izključena niti stavka. Skupščine se bo udeležil tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, so nam potrdili na ministrstvu za zdravje. Njegov obisk kaže na resnost položaja, v katerem se utegne v kratkem znajti javno zdravstvo, če vlada ne bo prisluhnila zdravnikom in zobozdravnikom.

Ostri toni, ki se slišijo iz Fidesa, so tudi posledica dejstva, da v prvih stotih dneh nove vlade ostaja Fides brez pravega dialoga in rešitev, medtem ko so se drugi sindikati javnega sektorja z vlado že izpogajali za 4,5-odstotno povišanje plač.

Poglavitna zahteva, o kateri bodo zdravniki in zobozdravniki odločali na skupščini, bo izstop iz sistema plač javnih uslužbencev, o čemer so zdravniki in zobozdravniki odločali s podpisovanjem peticije o izstopu.

Od zdravnikov in celotnega zdravstva se pričakuje skrajševanje čakalnih dob, pri tem pa iz Fidesa sporočajo, da je vrednotenje osnovnega dela zdravnikov in zobozdravnikov v razmerju do povprečne plače javnega sektorja doseglo dvajsetletno dno. »Vlada si še kar zatiska oči pred realnostjo enotnega plačnega sistema in njegovih neskončnih omejitev, ki postopoma zabijajo še zadnji žebelj v krsto javnega zdravstva,« opozarjajo v Fidesu.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan doslej ni izkazoval podpore izstopu zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega sistema plač. Neuradno smo izvedeli, da naj bi bil naklonjen povišanju plač mladim zdravnikom, in sicer za šest plačnih razredov, vendar bi v tem primeru postal sistem nevzdržen, saj bi mnogi specializanti, torej zdravniki brez specialističnega izpita, po plači presegli marsikaterega zdravnika specialista.

Današnja skupščina Fidesa se bo začela ob 16. uri.