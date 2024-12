»Zdravniška stavka je tako dolga, ker na drugi strani ni vizije«

»Kdo bi si mislil, da bo to najdaljša stavka v zgodovini naše države?« se je na današnji novinarski konferenci vprašal predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) Damjan Polh. »Naš zdravstveni sistem ni zdrav. Naš zdravstveni sistem je bolan in bojim se, da bomo morali bolnika priklopiti na umetno ventilacijo in druge aparature, če ga bomo hoteli ohraniti pri življenju,« je nadaljeval v pesimističnem tonu in pristavil, da je stavka tako dolga, »ker na drugi strani ni vizije ali smernic, kar bi ta voz potegnilo iz blata javnega zdravstva. Odločevalci niso naredili nič, da bi na tej poti lažje zadihali, da bi pacienti imeli več od tega in da bi zdravniki in drugi zdravstveni delavci dobili boljše delovne pogoje.«

V sredo bo minilo leto dni od napovedi stavke sindikata Fides. Po enodnevni opozorilni stavki 9. januarja se je stavka do preklica, ki traja še danes, začela 15. januarja. Po nekaj mesecih je vlada najprej z odlokom, nato pa s spremembo zakonodaje stavko omejila, saj je razširila seznam storitev, ki jih morajo izvajati stavkajoči zdravniki.

Kot pravi Polh, stavka danes poteka tako, »da zdravniki delamo, vendar nam omogoča, da ohranjamo dialog z vlado, z vladno pogajalsko skupino in iščemo rešitve«. Ob tem ne izključuje možnosti, da bi z vlado sklenili dogovor glede že usklajenih tem, obenem pa določili, o katerih temah bi se pogajali še naprej: »Če bomo presodili, da smo prišli do točke, ko lahko stavko prekinemo, potem bomo pač to zapisali.«

Predsednik Fidesa se je na novinarski konferenci obregnil tudi ob čezmerno nadurno delo, ki postopoma privede do različnih negativnih posledic. »Namesto da bi se z vlado skupaj usedli in poiskali rešitve, so nam naložili še dodatno breme. Z novelo zakona o zdravniški dejavnosti so stavko praktično prepovedali v obliki, kot je bila. Pravih rešitev niso obravnavali. Rešitev je bila samo ta, da je stavka še vedno potekala, obenem pa ni imela nobenih posledic za prebivalstvo, paciente in vse drugo, kar je vezano na delo zdravnikov,« je dejal.

V Fidesu menijo, da predlog novele zakona o zdravniški dejavnosti pomeni »nevaren eksperiment z usodo slovenskega javnega zdravstvenega sistema« in da ne rešuje ključnih težav, to so »kadrovska podhranjenost, neustrezno financiranje zdravstva in nestimulativen plačni sistem«. Opozarjajo še, da dela z bolniki ni mogoče meriti po proizvodnih standardih, saj zdravstvo ni tekoči trak.

Po Polhovem mnenju stavka še vedno traja tudi zato, ker predstavlja »neko vrsto opozorila, da v javnem zdravstvu ni vse v redu oziroma je precej narobe«.