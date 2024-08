Sindikat Fides vlado obvestil o dodatnih stavkovnih zahtevah

Zdravniški sindikat Fides, ki stavka od 15. januarja, je vlado v torek obvestil o širitvi stavkovnih zahtev. Zahteve so razširili, ker da vlada v svojih prizadevanjih za spremembo plačnega sistema javnega sektorja tega degradira in vzpostavlja nova nesorazmerja, kar bo prizadelo zlasti zdravniška delovna mesta, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vlada po navedbah Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije še naprej zavrača izpolnjevanje obveznosti iz že sklenjenih dogovorov z njimi in tistih, zapisanih v kolektivni pogodbi, ter tako ne zagotavlja spoštovanja standardov in normativov za delo zdravnic in zdravnikov. »Še več - prikrajšani smo za temeljne pravice iz delovnega razmerja z vidika naših časovnih obremenitev pri delu,« so v sporočilu za javnost, pod katerega je podpisan predsednik Fidesa Damjan Polh, zapisali v zdravniškem sindikatu.

Poudarili so, da s širitvijo stavkovnih zahtev v prvi vrsti naslavljajo ključne pogoje dela in zahtevajo izvrševanje 10.a člena kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ter evropske direktive o delovnem času. Želijo tudi aktivno vlogo pri pripravi zakonodaje na zdravstvenem področju.

Vključitev sindikata v pripravo vseh zakonov s področja zdravstva

Želijo, da vlada predstavnike sindikata vključi v pripravo vseh zakonov in podzakonskih aktov na področju zdravstva, ki kakorkoli vplivajo na položaj in delo zdravnikov in zobozdravnikov. Zahtevajo tudi, da vlada takoj sprejme ukrepe za zaščito zdravstvenih delavcev pred grožnjami ter verbalnim in fizičnim nasiljem tretjih oseb.

Ob tem so v Fidesu poudarili, da z vladno pogajalsko skupino že osem mesecev tedensko sedijo za mizo in iščejo rešitve za alarmantno stanje v zdravstvu, a zaenkrat kaže, da so še daleč od dogovora.

»Zaposleni odhajajo iz javnih zavodov, dobre pediatrinje pa prejemajo kazni zaradi njihove pripravljenosti in volje pomagati javnemu sektorju,« so opozorili. Dodali so, da obljube o reformah ostajajo neizpolnjene, zakone na področju zdravstva pa pišejo tisti, ki ga sploh ne razumejo.

»Menimo, da so nove dodatne stavkovne zahteve glede na trenutni položaj žal nujne, saj posluha za reševanje odprtih vprašanj na miren način na drugi strani ni,« so še poudarili. Širitev stavkovnih zahtev bodo v sindikatu bolj podrobno razložili v izjavi za javnost, ki so jo sklicali za četrtek.

Stavka sindikata Fides se je začela 15. januarja in je že pred časom postala najdaljša stavka slovenskih zdravnikov. V sindikatu so ob napovedi stavke decembra med drugim izrazili željo po sklenitvi dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij z dvigom plač starejšim zdravnikom.