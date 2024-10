Ko bodo sprejeti ukrepi, bo zdravstveni sistem zanihal

V nadaljevanju preberite:

Jutri bo minilo leto, odkar je Valentina Prevolnik Rupel zasedla ministrski položaj. Spopada se z visokimi pričakovanji ljudi, ki si želijo, da bo v zdravstvenem sistemu čim prej udejanjila take spremembe, da bodo lahko dobili zdravnika in da jim na določene posege ne bo treba čakati več let. Kot pravi, ostaja pri svojem poslanstvu optimistična in korak za korakom predstavlja rešitve. Nad zadnjo - novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je do naslednjega tedna v javni razpravi, se je vsul plaz kritik.