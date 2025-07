Že drugo leto zapored našli škodljivega japonskega hrošča

V nadaljevanju preberite:

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so sporočili, da so letos na Barju in v Lukovici ponovno, drugo leto zapored, našli japonskega hrošča, ki spada med najbolj nevarne karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. »Širjenje teh nevarnih škodljivcev in bolezni rastlin lahko povzroči trajne spremembe ekosistemov ter veliko gospodarsko škodo,« opozarjajo na upravi, kjer so takoj začeli izvajati varovalne ukrepe. Prebivalce pozivajo, naj v primeru prisotnosti te invazivne vrste obvestijo ustrezne ustanove, da preprečijo njegovo širjenje.