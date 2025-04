Ena huda opeklina v otroštvu lahko znatno poveča tveganje za raka

Število novih primerov raka kože v zadnjih desetletjih narašča v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka, ki je najpogostejši rak pri ljudeh, je izpostavljanje ultravijoličnemu sevanju: naravnega ali umetnega izvora, na spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Sodobni način preživljanja prostega časa s pogostim, večkrat prekomernim izpostavljanjem soncu oziroma UV sevanju, je glavni vzrok za naraščanje števila zbolelih s kožnim rakom.

Število primerov kožnega raka v Evropi naj bi se do leta 2025 povečalo za skoraj 40 odstotkov in doseglo 680.000 primerov letno, napoveduje Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC). Že ena huda opeklina v otroštvu lahko podvoji oziroma znatno poveča tveganje za enega od vrst kožnih rakov odraslosti.

Gre za opeklino oziroma opečenost kože, katere posledica so mehurji. Koža si to zapomni, zato je verjetnost, da se tekom življenja razvije ena od oblik kožnega raka znatno večja, kot če te opekline ne bi bilo, je za Delo pojasnil dermatolog prof. dr. Igor Bartenjev. Zato je ključno, da se otroci oziroma njihovi starši preventivno obnašajo že v najzgodnejšem otroštvu.

Združenje slovenskih dermatovenerologov 18. leto zapored organizira preventivno akcijo ozaveščanja prebivalstva o kožnem raku, pa tudi o pomenu pravilne zaščite pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov. Gre za pobudo, ki poteka v sklopu evropske kampanje Euromelanom 2025.

Preventivni pregledi v mesecu maju Akcija je sestavni del evropske preventivne kampanje, ki jo organizira Evropsko združenje za dermatoonkologijo (EADO) v sodelovanju s Fundacijo za raziskovanje melanoma (MRF) in Globalno koalicijo za zastopanje bolnikov z melanomom (GCMPA). V okviru preventivne akcije bodo med drugim v nekaterih dermatoloških ambulantah maja opravili tudi brezplačne preventivne preglede pacientov s sumljivimi kožnimi znamenji. Informacije o tem bodo na voljo v drugi polovici aprila na njihovi spletni strani. V okviru akcije bodo opozarjali z vsebinami v medijih; o pomenu pravilne zaščite pred škodljivimi sončnimi žarni, rednim samopregledovanjem kožnih znamenj ter zgodnjega odkrivanja in zdravljenja kožnega raka. Kot je Euromelanom objavil v sporočilu za javnost, se je, odkar v zadnjih 25 letih organizirajo tovrstne kampanje, zdravljenje precej izboljšalo. Večje je preživetje bolnikov s kožnim rakom, kot je bilo v času prejšnje generacije, kljub temu pa, kot opozarjajo, število primerov kožnega raka še vedno narašča. Zato vodilna evropska organizacija za ozaveščanje o kožnem raku Euromelanoma letos začenja vseevropsko kampanjo za omejitev rasti števila primerov kožnega raka.

Pri kožnem raku je predvsem pomembno zgodnje odkrivanje, torej opazovanje sprememb na koži, saj s tem lahko v večini primerov uspešno zdravimo kožnega raka. FOTO: Jure Eržen

Več kožnega raka bo, ker se prebivalstvo stara

Dermatolog dr. Bartenjev, ki vodi omenjeno akcijo pri nas, je opozoril, da so te napovedi o hudem zvišanju primerov raka Euromelanoma grozljive in da sam po nepotrebnem ljudi ne bi strašil.

»Ko govorimo o raku kože, se mnogim v glavi prižge izraz melanom. Vendar imamo veliko tipov raka kože. Eden je bazalno celični karcinom, ki je blaga oblika raka in v 99 odstotkih ozdravljiva; te vrste raka bo več zato, ker se prebivalstvo stara. Naša koža je najbolj občutljiva v prvih letih, torej v otroštvu in adolescenci, največ škodljivega sevanja dobimo že do 20. oziroma 25. leta starosti. Z desetletji pa se te celice spremenijo. In ker bo vedno več ljudi starih, bo tudi teh vrst rakov več,« je za Delo pojasnil Bartenjev.

Kožni rak delimo na nemelanomskega in kožni melanom. V Sloveniji je po podatkih Onkološkega inštituta leta 2021 za nemelanomskim kožnim rakom zbolelo 4377 ljudi, za kožnim melanomom pa 633 ljudi.

Letošnji slogan preventivne akcije se glasi »Zaščitimo prihodnost svojih otrok, tako da zaščitimo njihovo kožo že danes«. Bartenjev opozarja, da strup naredi doza: »Pozorni moramo biti, da nas sonce ne opeče, bati se je treba sončnih opeklin. Do teh najpogosteje pride med 10. oziroma 11. in 16. oziroma 17. uro. Takrat je treba paziti, da otroci niso direktno izpostavljeni soncu daljši čas in da se jih pred soncem zaščiti: najbolje z oblekami, če pa to ne gre, pa s sredstvi za zaščito, ki jih je treba obnavljati oziroma nanašati na dve do tri ure.«

Klinični podatki iz 30 evropskih držav, ki so bili zbrani v okviru presejalnega programa za kožnega raka – izvaja ga Euromelanom – kažejo, da samo manj kot polovica vprašanih med namernim izpostavljanjem soncu ali pri rekreaciji in v službi uporablja kreme za sončenje. Pred desetimi leti jih je to počelo 66 odstotkov.

Dr. Bartenjev iz izkušenj v ambulanti ugotavlja, da se ljudje pogosto obnašamo skrajno, zato apelira na neko zdravo srednjo pot. Da otroke torej zaščitimo in poskrbimo, da jih sonce ne opeče, obenem pa jim dovolimo dovolj svobode in jih ne omejujemo preveč z zapiranjem med štiri stene.

Prof. dr. Igor Bartenjev, dr. med. specialist dermatovenerologije, FOTO: Dejan Javornik

Kakšen naj bo zaščitni faktor?

»Če bi se namazali idealno, da bi šli, kot gre avto skozi lakirnico, je že faktor 15 dovolj. Faktor SPF namreč pove mnogokratnik časa, ki bo minil do opekline, če smo namazani, v primerjavi s tem, če ne bi bili. Če se uležem na sonce nenamazan, bom opečen v pol urah, enako opečen pa bom čez sedem ur, če se namažem s faktorjem 15. Faktor 15 v bistvu pomeni 97-odstotno zaščito pred sončno opeklino,« je pojasnil Bartenjev.

Vendar se v praksi ne (na)mažemo idealno. Zato strokovnjaki svetujejo višji zaščitni faktorji, ker s tem dosežemo boljšo zaščito. »Določeni deli telesa, kot na primer nos, uhlji, čelo, pleša, so še bolj izpostavljeni, pri teh svetujemo, da se jih namažemo z višjim faktorjem,« je opozoril dermatolog.

Svetlopolti so bolj ogroženi kot ljudje s temnejšo poltjo

»V Evropi so štirje tipi polti: prva je tista, kjer je posameznik vedno ob izpostavi močnega sonca opečen, nikoli ne porjavi, tip štiri pa je tisti, ki na soncu zmeraj porjavi in ni nikoli opečen. Tip naše polti je po mojih izkušnjah odločilna kategorija,« je povedal Bartenjev. »Ko sem bil lani povabljen na Tajvan in v Indijo, kjer sem imel predavanja o zgodnjem odkrivanju melanoma, v Indiji tega predavanja sploh niso želeli imeti, ker melanoma nimajo, na Tajvanu ga imajo 40-krat manj kot pri nas. V Avstraliji pa ga je na drugi strani ogromno. Ne moremo reči, da je sonce odločilni dejavnik, ker je prav tako zelo pomembna polt posameznika,« je dodal.

Pri črni rasi v Afriki raka kože praktično ni, sonca pa je ogromno, kar pomeni, da je tip polti izrednega pomena. »Seveda izhajamo iz predpostavke, da je v Evropi večina ljudi svetle polti, ni naključje, da so na severnih območjih živijo ljudje s svetlejšo poltjo, ker je tam sonca manj. Opekline in vrste kožnih rakov so zelo povezane s tipom polti; svetlopolti so bolj ogroženi, da se pri njih razvije kožni rak, kot temnopolti,« je povedal dermatolog.

Kako opazovati spremembe na koži?

Pri kožnem raku je predvsem pomembno zgodnje odkrivanje, torej opazovanje sprememb na koži, saj s tem lahko v večini primerov uspešno zdravimo kožnega raka. Kot pojasnjuje Bartenjev, je pri kožnem raku problem, če ga ne odkrijemo pravočasno, predvsem pri malignem melanomu, ki so mu včasih rekli tudi črni rak: »To je najbolj nevarna vrsta kožnega raka, ki je pigmentiran, kar pomeni, da je običajno črne barve oz. jo vsebuje. Kadar je taka sprememba, ki je videti kot znamenje, ki raste, postane večja od šest milimetrov, je treba biti nanjo pozoren. Torej, če se veča in spreminja barvo v črno.

»Druge vrste rakov, ki jih je bistveno več od melanoma, pa prepoznamo, če se na koži pojavijo rožnasto-rdečkaste spremembe, ki se bodisi luščijo bodisi se pojavi ranica, ki se ne zaceli. Ta lahko malce skeli, srbi, se lušči. Te ranice so ponavadi na soncu izpostavljenih delih telesa, medtem ko črni rak ni samo na soncu izpostavljenih delih telesa, ampak je velikokrat, npr. pri ženskah, na spodnjih okončinah, pri moških pa kjerkoli,« je še dodal Bartenjev.

V okviru preventivne akcije bodo med drugim v nekaterih dermatoloških ambulantah maja opravili tudi brezplačne preventivne preglede pacientov s sumljivimi kožnimi znamenji. FOTO: Jure Eržen