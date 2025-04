Norveški odvetnik povzdignil glas zaradi preiskave skakalnih dresov

Sezona v smučarskih skokih se je končala, preiskava zoper Norvežane, ki so jih ujeli pri nedovoljeni predelavi tekmovalnih dresov, pa se je šele komaj dobro začela. Kombinezone, ki so jih na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu zasegli Johannu Andreju Forfangu, Mariusu Lindviku & Co., bodo še enkrat pregledali.

Za to so pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) pooblastili neodvisno britansko podjetje Quest. Pri pregledu v Zürichu so bili včeraj navzoči tudi Christian Kathol, kontrolor opreme pri FIS, odvetnik norveške smučarske zveze Thomas Skjelbred in nekdanji vrhunski skakalec Tom Hilde kot norveški član odbora za skakalno opremo pri FIS. Po poročanju norveške televizijske postaje NRK so pregledu prisostvovali tudi Sarah Fussek, direktorica za integriteto pri FIS, vodja komunikacij pri mednarodni zvezi Bruno Sassi in predstavnik športnikov Roy Erland Myrdal.

Norveški odvetnik Thomas Flo Haugaard, ki zastopa začasno suspendiranega Roberta Johanssona, je bil nadvse kritičen do preiskave. »Jasno je, da obleka ni stalno enako velika. Zaradi tega rezultati nove preiskave zame ne bodo nikakršen dokaz,« je povzdignil glas Haugaard in zahteval, da v preiskavo vključijo še enega strokovnjaka za skakalne drese.